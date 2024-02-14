На Харківщині розпочалася повінь: рятували мешканців двох сіл

На Харківщині рятувальники ДСНС надавали допомогу населенню через потоп.

“Двічі за добу рятувальники надавали допомогу населенню у подоланні паводкових явищ. Вони за допомогою мотопомп і техніки відкачували талу воду з приватних подвір’їв. У с. Мартове Чугуївського району працювали бійці 29-ї частини ДСНС, а у с. Васищеве Харківського – вогнеборці місцевої пожежної команди”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними ДСНС, загалом за добу в області сталися три пожежі (жодна не була викликана російським обстрілом), також одного разу рятувальники виїжджали на місце обстрілу – до Вовчанська, де росіяни вбили 61-річну жінку та поранили 50-річну.