На Харківщині розпочалася повінь: рятували мешканців двох сіл
На Харківщині рятувальники ДСНС надавали допомогу населенню через потоп.
“Двічі за добу рятувальники надавали допомогу населенню у подоланні паводкових явищ. Вони за допомогою мотопомп і техніки відкачували талу воду з приватних подвір’їв. У с. Мартове Чугуївського району працювали бійці 29-ї частини ДСНС, а у с. Васищеве Харківського – вогнеборці місцевої пожежної команди”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними ДСНС, загалом за добу в області сталися три пожежі (жодна не була викликана російським обстрілом), також одного разу рятувальники виїжджали на місце обстрілу – до Вовчанська, де росіяни вбили 61-річну жінку та поранили 50-річну.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 07:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині рятувальники ДСНС надавали допомогу населенню через потоп".