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Два харьковчанина стали Героями Украины, один из них посмертно

Общество 10:04   26.02.2024
Оксана Горун
Два харьковчанина стали Героями Украины, один из них посмертно Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» воину 92-й ОШБр Александру Настенко и погибшему бойцу «Kraken» и 3-й штурмовой бригады Олегу Фадеенко.

«Поздравляю Александра Настенко, командира группы ударных дронов спецподразделения CODE 9.2 92-й ОШБр с присвоением почетного звания «Герой Украины» и вручением ордена «Золотая Звезда», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов. — Капитан «Флинт» – доброволец. Сразу после полномасштабного вторжения россиян, несмотря на успешный бизнес и четырех детей в семье, присоединился к 92-й бригаде и встал на защиту родного Харькова. Не менее двух тысяч оккупантов в прошлом году ликвидировали бойцы именно этого спецподразделения».

Второй Герой Украины из Харькова получил это звание посмертно. Это младший лейтенант Олег «Малыш» Фадеенко.

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«Спортсмен и один из лидеров местной Центурии с первых дней полномасштабного вторжения воевал в составе спецподразделения «Kraken», а позже в рядах 3-й отдельной штурмовой бригады», — отметил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 10:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» воину 92-й ОШБр Александру Настенко и погибшему бойцу «Kraken» и 3-й штурмовой бригады Олегу Фадеенко".