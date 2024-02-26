Два харьковчанина стали Героями Украины, один из них посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» воину 92-й ОШБр Александру Настенко и погибшему бойцу «Kraken» и 3-й штурмовой бригады Олегу Фадеенко.
«Поздравляю Александра Настенко, командира группы ударных дронов спецподразделения CODE 9.2 92-й ОШБр с присвоением почетного звания «Герой Украины» и вручением ордена «Золотая Звезда», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов. — Капитан «Флинт» – доброволец. Сразу после полномасштабного вторжения россиян, несмотря на успешный бизнес и четырех детей в семье, присоединился к 92-й бригаде и встал на защиту родного Харькова. Не менее двух тысяч оккупантов в прошлом году ликвидировали бойцы именно этого спецподразделения».
Второй Герой Украины из Харькова получил это звание посмертно. Это младший лейтенант Олег «Малыш» Фадеенко.
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«Спортсмен и один из лидеров местной Центурии с первых дней полномасштабного вторжения воевал в составе спецподразделения «Kraken», а позже в рядах 3-й отдельной штурмовой бригады», — отметил Синегубов.
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- Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: 92 ошбр, Kraken, герой Украины, новости Харькова, президент, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 10:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» воину 92-й ОШБр Александру Настенко и погибшему бойцу «Kraken» и 3-й штурмовой бригады Олегу Фадеенко".