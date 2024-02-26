Два харьковчанина стали Героями Украины, один из них посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» воину 92-й ОШБр Александру Настенко и погибшему бойцу «Kraken» и 3-й штурмовой бригады Олегу Фадеенко.

«Поздравляю Александра Настенко, командира группы ударных дронов спецподразделения CODE 9.2 92-й ОШБр с присвоением почетного звания «Герой Украины» и вручением ордена «Золотая Звезда», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов. — Капитан «Флинт» – доброволец. Сразу после полномасштабного вторжения россиян, несмотря на успешный бизнес и четырех детей в семье, присоединился к 92-й бригаде и встал на защиту родного Харькова. Не менее двух тысяч оккупантов в прошлом году ликвидировали бойцы именно этого спецподразделения».

Второй Герой Украины из Харькова получил это звание посмертно. Это младший лейтенант Олег «Малыш» Фадеенко.

«Спортсмен и один из лидеров местной Центурии с первых дней полномасштабного вторжения воевал в составе спецподразделения «Kraken», а позже в рядах 3-й отдельной штурмовой бригады», — отметил Синегубов.