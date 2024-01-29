Live
  • Пн 29.01.2024
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 37.78
  • EUR 41.06

Участнику освобождения Харьковщины просят присвоить «Героя Украины»: петиция

Общество 15:08   29.01.2024
Оксана Горун
Участнику освобождения Харьковщины просят присвоить «Героя Украины»: петиция

Петицию с просьбой посмертно присвоить звание «Герой Украины» его брату, старшему лейтенанту Макару Ерофееву, опубликовал на сайте Президента Украины Антон Ерофеев. Под ней уже более 20 тысяч подписей, не хватает без малого 5000.

«Просим поддержать петицию о присвоении звания Герой Украины (посмертно) храброму защитнику нашей Родины, заместителю командира разведывательной роты 92-й ОШБр, выпускнику 6-й учебной роты лицеистов Киевского военного лицея имени Ивана Богуна старшему лейтенанту Ерофееву Макару Владимировичу», — такое обращение опубликовали на сайте Киевского военного лицея им. Ивана Богуна.

В петиции, размещенной на сайте Президента Украины, брат погибшего героя сообщает, что Макар в 2017 году поступил в военную академию в Одессе и окончил ее в 2021-м по специализации «управление действиями военной разведки».

«Во время войны с рф – это был выбор настоящего мужчины и защитника, который полностью характеризует этого воина», — отмечает автор петиции.

Сразу после окончания обучения Макар Ерофеев пошел служить в харьковскую 92-ю ОМБр (сейчас — ОШБр). Вначале был командиром разведывательного взвода, а с мая 2023-го – заместителем командира разведывательной роты.

«С началом горячей фазы украино-российской войны, с февраля 2022 года, Ерофеев Макар принимал участие в тяжелых оборонительных боях вокруг Харькова, защищал город Чугуев, участвовал в Харьковской наступательной операции с сентября 2022 года, в тяжелых боях на Сватовском направлении и в боях под Бахмутом», — перечислил Антон Ерофеев.

Читайте также: Спас 7 побратимов: Жадан просит поддержать петицию за харьковского воина

Разведчик получил ранения в стрелковом бою под Купянском в сентябре 2022 года и награжден Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Воин погиб 11 ноября 2023 года в бою в районе Бахмута.

«Лично на поле боя руководил боевыми действиями вверенных ему военнослужащих разведывательной роты, обеспечивая штурмовые действия бригады на определенном участке фронта. По завершении боя обеспечивал эвакуацию раненых с поля боя, хотя имел возможность безопаснее покинуть район артиллерийских обстрелов врага. Именно при эвакуации раненых военнослужащих старший Ерофеев Макар Владимирович погиб от артиллерийских обстрелов», — сообщил брат воина.

Он убежден: «старший лейтенант Ерофеев Макар Владимирович достоин быть отмечен высшим званием – званием Герой Украины».

Для подписания петиции осталось 42 дня.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 29.01: РФ перебросила силы, начался ремонт дорог
Главные новости Харькова 29.01: РФ перебросила силы, начался ремонт дорог
29.01.2024, 15:49
Электричество для населения в Украине подорожает вдвое — нардеп
Электричество для населения в Украине подорожает вдвое — нардеп
29.01.2024, 13:21
В Харькове отметили 60-летние творческой деятельности знаменитой балерины
В Харькове отметили 60-летние творческой деятельности знаменитой балерины
29.01.2024, 13:04
870 тыс. грн получил житель Харьковщины за уничтоженное имущество, купил жилье
870 тыс. грн получил житель Харьковщины за уничтоженное имущество, купил жилье
29.01.2024, 15:38
Зачем россияне перегруппировали военные силы к северу от Харькова — Машовец
Зачем россияне перегруппировали военные силы к северу от Харькова — Машовец
29.01.2024, 10:44
В Харькове принесли цветы на могилу Героя Крут (фото)
В Харькове принесли цветы на могилу Героя Крут (фото)
29.01.2024, 16:12

Новости по теме:

14:06
«Золотой крест» получила стрелок харьковской 92 ОШБр, бывшая спортсменка
21:41
БМП и танков РФ на $10,6 млн уничтожили дроны харьковской 92-й ОШБр (видео)
20:14
Сырский наградил «Золотым крестом» солдата из харьковской 92-й бригады
10:34
Харьковскую роту «Ахиллес» расширяют до батальона: ищут специалистов
15:58
Дроны для военных купил за бюджетные деньги Купянск на Харьковщине (фото)

Вы читали новость: «Участнику освобождения Харьковщины просят присвоить «Героя Украины»: петиция»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 15:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Петицию с просьбой посмертно присвоить звание «Герой Украины» его брату, старшему лейтенанту Макару Ерофееву, опубликовал на сайте Президента Украины Антон Ерофеев. Под ней уже более 20 тысяч подписей, не хватает без малого 5000".