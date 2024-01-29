Участнику освобождения Харьковщины просят присвоить «Героя Украины»: петиция

Петицию с просьбой посмертно присвоить звание «Герой Украины» его брату, старшему лейтенанту Макару Ерофееву, опубликовал на сайте Президента Украины Антон Ерофеев. Под ней уже более 20 тысяч подписей, не хватает без малого 5000.

«Просим поддержать петицию о присвоении звания Герой Украины (посмертно) храброму защитнику нашей Родины, заместителю командира разведывательной роты 92-й ОШБр, выпускнику 6-й учебной роты лицеистов Киевского военного лицея имени Ивана Богуна старшему лейтенанту Ерофееву Макару Владимировичу», — такое обращение опубликовали на сайте Киевского военного лицея им. Ивана Богуна.

В петиции, размещенной на сайте Президента Украины, брат погибшего героя сообщает, что Макар в 2017 году поступил в военную академию в Одессе и окончил ее в 2021-м по специализации «управление действиями военной разведки».

«Во время войны с рф – это был выбор настоящего мужчины и защитника, который полностью характеризует этого воина», — отмечает автор петиции.

Сразу после окончания обучения Макар Ерофеев пошел служить в харьковскую 92-ю ОМБр (сейчас — ОШБр). Вначале был командиром разведывательного взвода, а с мая 2023-го – заместителем командира разведывательной роты.

«С началом горячей фазы украино-российской войны, с февраля 2022 года, Ерофеев Макар принимал участие в тяжелых оборонительных боях вокруг Харькова, защищал город Чугуев, участвовал в Харьковской наступательной операции с сентября 2022 года, в тяжелых боях на Сватовском направлении и в боях под Бахмутом», — перечислил Антон Ерофеев.

Разведчик получил ранения в стрелковом бою под Купянском в сентябре 2022 года и награжден Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Воин погиб 11 ноября 2023 года в бою в районе Бахмута.

«Лично на поле боя руководил боевыми действиями вверенных ему военнослужащих разведывательной роты, обеспечивая штурмовые действия бригады на определенном участке фронта. По завершении боя обеспечивал эвакуацию раненых с поля боя, хотя имел возможность безопаснее покинуть район артиллерийских обстрелов врага. Именно при эвакуации раненых военнослужащих старший Ерофеев Макар Владимирович погиб от артиллерийских обстрелов», — сообщил брат воина.

Он убежден: «старший лейтенант Ерофеев Макар Владимирович достоин быть отмечен высшим званием – званием Герой Украины».

Для подписания петиции осталось 42 дня.