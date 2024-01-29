Учаснику звільнення Харківщини просять присвоїти “Героя України”: петиція

Петицію з проханням посмертно присвоїти звання “Герой України” його брату, старшому лейтенанту Макару Єрофєєву, опублікував на сайті Президента України Антон Єрофєєв. Під нею вже понад 20 тисяч підписів, не вистачає майже 5000.

“Просимо підтримати петицію щодо присвоєння звання Герой України (посмертно) хороброму захиснику нашої Батьківщини, заступнику командира розвідувальної роти 92-ї ОШБр, випускнику 6-ї навчальної роти ліцеїстів Київського військового ліцею імені Івана Богуна старшому лейтенанту Єрофєєву Макару Володимировичу”, – таке звернення опублікували на сайті Київського військового ліцею ім. Івана Богуна.

У петиції, що розміщена на сайті Президента України, брат загиблого героя повідомляє, що Макар у 2017 році вступив до військової академії в Одесі та закінчив її у 2021-му за спеціалізацією “управління діями військової розвідки”.

“Під час війни з рф – це був вибір справжнього чоловіка та захисника, який повністю характеризує цього воїна”, – зазначає автор петиції.

Одразу після закінчення навчання Макар Єрофєєв пішов служити до харківської 92-ї ОМБр (зараз – ОШБр). Спочатку був командиром розвідувального взводу, а з травня 2023 року – заступником командира розвідувальної роти.

“З початком гарячої фази україно-російської війни, з лютого 2022 року, Єрофєєв Макар брав участь у важких оборонних боях навколо Харкова, захищав місто Чугуїв, брав участь у Харківській наступальній операції з вересня 2022 року, у важких боях на Сватівському напрямку і в боях під Бахмутом”, – перерахував Антон Єрофєєв.

Розвідник отримав поранення у стрілецькому бою під Куп’янськом у вересні 2022 року та нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Воїн загинув 11 листопада 2023 року у бою в районі Бахмута.

” Особисто, на полі бою, керував бойовими діями ввірених йому військовослужбовців розвідувальної роти, забезпечуючи штурмові дії бригади на певній ділянці фронту. По завершенні бою забезпечував евакуацію поранених з поля бою, хоча мав можливість безпечніше покинути район артилерійських обстрілів ворога. Саме під час евакуації поранених військовослужбовців старший Єрофєєв Макар Володимирович загинув від артилерійського обстрілу”, — повідомив брат воїна.

Він переконаний: “старший лейтенант Єрофєєв Макар Володимирович гідний бути відзначений найвищим званням – званням Герой України.”.

Для підписання петиції залишилося 42 дні.