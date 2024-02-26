Два харків’янина стали Героями України, один із них посмертно
Президент України Володимир Зеленський надав звання “Герой України” воїну 92-ї ОШБр Олександру Настенко та загиблому бійцю “Kraken” та 3-ї штурмової бригади Олегу Фадєєнку.
“Вітаю Олександра Настенка, командира групи ударних дронів спецпідрозділу CODE 9.2 92-ї ОШБр із присвоєнням почесного звання “Герой України” й врученням ордену “Золота Зірка”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. – Капітан “Флінт” – доброволець. Відразу ж після повномасштабного вторгнення росіян, попри успішний бізнес і 4 дітей у родині, долучився до 92-ї бригади й став на захист рідного Харкова. Не менше двох тисяч окупантів минулого року ліквідували бійці саме цього спецпідрозділу”.
Другий Герой України з Харкова отримав це звання посмертно. Це молодший лейтенант Олег “Малиш” Фадєєнко.
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“Спортсмен та один з лідерів місцевої Центурії з перших днів повномасштабного вторгнення воював у складі спецпідрозділу Kraken, а пізніше у лавах 3-ї окремої штурмової бригади”, – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: 92 ошбр, Kraken, герой Украины, новини Харкова, президент, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 10:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський надав звання “Герой України” воїну 92-ї ОШБр Олександру Настенко та загиблому бійцю “Kraken” та 3-ї штурмової бригади Олегу Фадєєнку".