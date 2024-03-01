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Била детей, а потом сдавала патриотов: в Харькове задержали злую учительницу

Общество 10:10   01.03.2024
Оксана Горун
Била детей, а потом сдавала патриотов: в Харькове задержали злую учительницу

На Харьковщине СБУ задержала бывшую учительницу младших классов из Липецкой громады. В мирные времена ее привлекали к ответственности за избиение учеников, во время вторжения она начала работать на оккупантов, а потом «спряталась» в Харькове.

«Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одну сторонницу рашизма, которая сотрудничала с оккупантами после захвата Харьковщины. Речь идет о 57-летней бывшей учительнице младших классов в селе Лукьянцы Липецкой громады. Ранее ее привлекали к ответственности за избиение учащихся», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его информации, во время оккупации села злая учительница «сдавала» захватчикам местных патриотов. Именно по ее наводке в российских застенках оказалось несколько участников движения сопротивления, в том числе — депутат местного совета, участник АТО и отец сотрудника Нацполиции.

«В застенках к похищенным людям применяли жестокие пытки – постоянно избивали и долго оставляли без пищи и воды», — отметил Абдула.

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«Выбить» необходимую им информацию из заключенных захватчики так и не смогли. Нескольких из них отпустили, еще одного вывезли в Белгородскую область, где держали в плену два года, а затем обменяли на российского боевика.

Сама же учительница после деоккупации сбежала в Харьков, где рассчитывала спрятаться.

«Сотрудники СБУ установили ее местонахождение в областном центре и задержали в съемной квартире», — проинформировал Абдула.

Сейчас экс-педагогу сообщили о подозрении в пособничестве РФ. Она в СИЗО, ей грозит до 12 лет провести за решеткой.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 10:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине СБУ задержала бывшую учительницу младших классов из Липецкой громады. В мирные времена ее привлекали к ответственности за избиение учеников, во время вторжения она начала работать на оккупантов, а потом «спряталась» в Харькове".