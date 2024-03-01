Била дітей, а потім здавала патріотів: у Харкові затримали злу вчительку
На Харківщині СБУ затримала колишню вчительку молодших класів із Липецької громади. У мирні часи її притягали до відповідальності за побиття учнів, під час вторгнення вона почала працювати на окупантів, а потім сховалась у Харкові.
“Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну прихильницю рашизму, яка співпрацювала з окупантами після захоплення Харківщини. Мова йде про 57-річну колишню вчительку молодших класів у селі Лук’янці Липецької громади. Раніше її притягували до відповідальності за побиття учнів”, — повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За його інформацією, під час окупації села зла вчителька “здавала” загарбникам місцевих патріотів. Саме за її наведенням у російських катівнях опинилося кілька учасників руху опору, у тому числі – депутат місцевої ради, учасник АТО та батько співробітника Нацполіції.
“У застінках до викрадених людей застосовували жорстокі тортури – постійно били та тривалий час залишали без їжі та води”, – зазначив Абдула.
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“Вибити” необхідну їм інформацію з ув’язнених загарбники так і не змогли. Кількох затриманих відпустили, ще одного вивезли до Бєлгородської області, де тримали в полоні два роки, а потім обміняли на російського бойовика.
Сама ж учителька після деокупації втекла до Харкова, де розраховувала сховатися.
“Співробітники СБУ встановили її місцеперебування в обласному центрі та затримали в орендованій квартирі”, – поінформував Абдула.
Наразі експедагогу повідомили про підозру в пособництві РФ. Вона в СІЗО, їй загрожує до 12 років провести за ґратами.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 10:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині СБУ затримала колишню вчительку молодших класів із Липецької громади. У мирні часи її притягали до відповідальності за побиття учнів, під час вторгнення вона почала працювати на окупантів, а потім сховалась у Харкові".