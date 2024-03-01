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Дезертировала пограничница на Харьковщине: ее ищут

Общество 11:00   01.03.2024
Оксана Горун
Дезертировала пограничница на Харьковщине: ее ищут

На Харьковщине заочно сообщили о подозрении сразу по двум статьям УК бывшей сотруднице Госпогранслужбы Украины.

Женщина работала техником на пункте погранпропуска «Тополи», а жила в Купянске-Узловом. Когда пограничный пункт захватили россияне, она отказалась выехать на подконтрольную территорию Украины и перестала выполнять приказы своих командиров. Вместо этого некогда украинская пограничница начала активно сотрудничать с оккупантами. Она «устроилась на работу» в незаконно созданное захватчиками «государственное предприятие «Купянская железная дорога».

«Этот хозяйствующий субъект занимался удовлетворением потребностей оккупационных властей в грузовых и пассажирских перевозках по захваченной территории Украины и в россию, а также обеспечивал переброску с территории рф военной техники, боеприпасов и живой силы противника для дальнейшего ведения захватнической войны в Украине», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Со временем изменница получила «повышение» и занялась подбором предателей для работы на оккупантов. Платили ей за продажу Родины по 45 тысяч рублей в месяц.

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«Во время деоккупации региона злоумышленница скрылась на территории государства-агрессора, где пока прячется от украинского правосудия. Продолжаются комплексные меры по установлению ее места нахождения и привлечения к ответственности за совершенные ею преступления», — сообщил Абдула.

Подозрения женщине предъявили по двум статьям — «дезертирство» и «пособничество государству-агрессору». Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 11:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине заочно сообщили о подозрении сразу по двум статьям УК бывшей сотруднице Госпогранслужбы Украины".