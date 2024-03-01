Дезертувала прикордонниця на Харківщині: її шукають
На Харківщині заочно повідомили про підозру одразу за двома статтями КК колишній співробітниці Держприкордонслужби України.
Жінка працювала техніком на пункті прикордонного пропуску “Тополі”, а жила в Куп’янську-Вузловому. Коли прикордонний пункт захопили росіяни, вона відмовилася виїхати на підконтрольну територію України та перестала виконувати накази своїх командирів. Натомість колись українська прикордонниця почала активно співпрацювати з окупантами. Вона “влаштувалася на роботу” до незаконно створеного загарбниками “государственного предприятия “Купянская железная дорога”.
“Цей господарський суб’єкт займався задоволенням потреб окупаційної влади у вантажних та пасажирських перевезеннях по захопленій території України та до росії, а також забезпечував перекидання з території рф військової техніки, боєприпасів та живої сили противника для подальшого ведення загарбницької війни в Україні”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Згодом жінка отримала “підвищення” та зайнялася підбором зрадників для роботи на окупантів. Платили їй за продаж Батьківщини по 45 тисяч рублів на місяць.
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“Під час деокупації регіону зловмисниця втекла на територію держави-агресора, де поки що переховується від українського правосуддя. Тривають комплексні заходи для встановлення її місця перебування та притягнення до відповідальності за вчинені нею злочини”, – повідомив Абдула.
Підозри жінці пред’явили за двома статтями – “дезертирство” та “пособництво державі-агресору”. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дезертирство, новини Харкова, пограничники, СБУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 11:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині заочно повідомили про підозру одразу за двома статтями КК колишній співробітниці Держприкордонслужби України".