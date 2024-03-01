Дезертувала прикордонниця на Харківщині: її шукають

На Харківщині заочно повідомили про підозру одразу за двома статтями КК колишній співробітниці Держприкордонслужби України.

Жінка працювала техніком на пункті прикордонного пропуску “Тополі”, а жила в Куп’янську-Вузловому. Коли прикордонний пункт захопили росіяни, вона відмовилася виїхати на підконтрольну територію України та перестала виконувати накази своїх командирів. Натомість колись українська прикордонниця почала активно співпрацювати з окупантами. Вона “влаштувалася на роботу” до незаконно створеного загарбниками “государственного предприятия “Купянская железная дорога”.

“Цей господарський суб’єкт займався задоволенням потреб окупаційної влади у вантажних та пасажирських перевезеннях по захопленій території України та до росії, а також забезпечував перекидання з території рф військової техніки, боєприпасів та живої сили противника для подальшого ведення загарбницької війни в Україні”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Згодом жінка отримала “підвищення” та зайнялася підбором зрадників для роботи на окупантів. Платили їй за продаж Батьківщини по 45 тисяч рублів на місяць.

“Під час деокупації регіону зловмисниця втекла на територію держави-агресора, де поки що переховується від українського правосуддя. Тривають комплексні заходи для встановлення її місця перебування та притягнення до відповідальності за вчинені нею злочини”, – повідомив Абдула.

Підозри жінці пред’явили за двома статтями – “дезертирство” та “пособництво державі-агресору”. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.