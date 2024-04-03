Пять оккупантов уничтожили пограничники на Харьковском направлении (видео)

Пограничники бригады «Сталевий кордон» уничтожили пять военнослужащих врага и еще шестерых ранили.

«На Харьковском направлении бойцы пограничной бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» сбросами с БПЛА нанесли огненное поражение по позициям орков. Результаты меткой апрельской работы: пять оккупантов — ликвидированы, шесть — ранены», — сообщили в telegram бригады.