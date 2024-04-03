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Пять оккупантов уничтожили пограничники на Харьковском направлении (видео)

Происшествия 11:30   03.04.2024
Оксана Горун
Пять оккупантов уничтожили пограничники на Харьковском направлении (видео) Скриншот

Пограничники бригады «Сталевий кордон» уничтожили пять военнослужащих врага и еще шестерых ранили.

«На Харьковском направлении бойцы пограничной бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» сбросами с БПЛА нанесли огненное поражение по позициям орков. Результаты меткой апрельской работы: пять оккупантов — ликвидированы, шесть — ранены», — сообщили в telegram бригады.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 11:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады «Сталевий кордон» уничтожили пять военнослужащих врага и еще шестерых ранили".