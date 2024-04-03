Пять оккупантов уничтожили пограничники на Харьковском направлении (видео)
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Пограничники бригады «Сталевий кордон» уничтожили пять военнослужащих врага и еще шестерых ранили.
«На Харьковском направлении бойцы пограничной бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» сбросами с БПЛА нанесли огненное поражение по позициям орков. Результаты меткой апрельской работы: пять оккупантов — ликвидированы, шесть — ранены», — сообщили в telegram бригады.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 11:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады «Сталевий кордон» уничтожили пять военнослужащих врага и еще шестерых ранили".