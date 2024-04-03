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П’ять окупантів знищили прикордонники на Харківському напрямку (відео)

Події 11:30   03.04.2024
Оксана Горун
П’ять окупантів знищили прикордонники на Харківському напрямку (відео)

Прикордонники бригади “Сталевий кордон” знищили п’ять військовослужбовців ворога та ще шістьох поранили.

На Харківському напрямку бійці прикордонної бригади Гвардії наступу “Сталевий Кордон” скидами з БПлА нанесли вогневе ураження по позиціях орків. Результати влучної квітневої роботи: п’ять окупантів – ліквідовано, шість – поранено“, – повідомили в телеграмі бригади.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 11:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади “Сталевий кордон” знищили п’ять військовослужбовців ворога та ще шістьох поранили".