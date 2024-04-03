П’ять окупантів знищили прикордонники на Харківському напрямку (відео)
Прикордонники бригади “Сталевий кордон” знищили п’ять військовослужбовців ворога та ще шістьох поранили.
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На Харківському напрямку бійці прикордонної бригади Гвардії наступу “Сталевий Кордон” скидами з БПлА нанесли вогневе ураження по позиціях орків. Результати влучної квітневої роботи: п’ять окупантів – ліквідовано, шість – поранено“, – повідомили в телеграмі бригади.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 11:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади “Сталевий кордон” знищили п’ять військовослужбовців ворога та ще шістьох поранили".