П’ять окупантів знищили прикордонники на Харківському напрямку (відео)

Прикордонники бригади “Сталевий кордон” знищили п’ять військовослужбовців ворога та ще шістьох поранили.

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На Харківському напрямку бійці прикордонної бригади Гвардії наступу “Сталевий Кордон” скидами з БПлА нанесли вогневе ураження по позиціях орків. Результати влучної квітневої роботи: п’ять окупантів – ліквідовано, шість – поранено“, – повідомили в телеграмі бригади.