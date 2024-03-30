Прапор України підняли в трьох селах біля кордону Харківщини та РФ (відео)

Прикордонники бригади “Сталевий кордон” підняли Державний Прапор України в селах Шабельне, Піщане та Дігтярне, які знаходяться практично в “сірій” зоні.

Прикордонники нагадують росіянам, що їм в Україні не місце.

“Нещодавно, над населеними пунктами Шебельне, Піщане та Дехтярне, завдяки воїнам 15 мобільного прикордонного загону, в черговий раз замайорів синьо-жовтий стяг”, – повідомили в телеграмі бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон”.

“Населені пункти на Харківщині, які знаходяться поблизу державного кордону з рф, через війну перетворилися на зруйновані та спустошені села, вони перебувають у так званій “сірій зоні”. Ці території щільно заміновані та через постійні ворожі обстріли не придатні для проживання, тому цивільне населення туди не повертається“, – зазначили прикордонники.