Прапор України підняли в трьох селах біля кордону Харківщини та РФ (відео)
Прикордонники бригади “Сталевий кордон” підняли Державний Прапор України в селах Шабельне, Піщане та Дігтярне, які знаходяться практично в “сірій” зоні.
Прикордонники нагадують росіянам, що їм в Україні не місце.
“Нещодавно, над населеними пунктами Шебельне, Піщане та Дехтярне, завдяки воїнам 15 мобільного прикордонного загону, в черговий раз замайорів синьо-жовтий стяг”, – повідомили в телеграмі бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон”.
“Населені пункти на Харківщині, які знаходяться поблизу державного кордону з рф, через війну перетворилися на зруйновані та спустошені села, вони перебувають у так званій “сірій зоні”. Ці території щільно заміновані та через постійні ворожі обстріли не придатні для проживання, тому цивільне населення туди не повертається“, – зазначили прикордонники.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 16:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади “Сталевий кордон” підняли Державний Прапор України в селах Шабельне, Піщане та Дігтярне, які знаходяться практично в “сірій” зоні".