Флаг Украины подняли в трех селах у границы Харьковщины и РФ (видео)
Пограничники бригады «Сталевий кордон» подняли Государственный Флаг Украины в селах Шабельное, Песчаное и Дегтярное, которые находятся практически в «серой» зоне.
Пограничники постоянно напоминают россиянам, что им в Украине не место.
«Недавно над населенными пунктами Шабельное, Песчаное и Дегтярное, благодаря воинам 15-го мобильного пограничного отряда, в очередной раз взвился сине-желтый флаг», — сообщили в telegram бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон».
«Населенные пункты на Харьковщине, которые находятся вблизи государственной границы с рф, из-за войны превратились в разрушенные и опустошенные села, они находятся в так называемой «серой зоне». Эти территории плотно заминированы и из-за постоянных вражеских обстрелов не пригодны для проживания, поэтому гражданское население туда не возвращается», — отметили пограничники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: война, граница, новости Харькова, пограничники, флаг;
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 16:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады «Сталевий кордон» подняли Государственный Флаг Украины в селах Шабельное, Песчаное и Дегтярное, которые находятся практически в «серой» зоне".