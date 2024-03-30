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Флаг Украины подняли в трех селах у границы Харьковщины и РФ (видео)

Общество 16:11   30.03.2024
Оксана Горун
Флаг Украины подняли в трех селах у границы Харьковщины и РФ (видео) Иллюстрация: карта DeepState

Пограничники бригады «Сталевий кордон» подняли Государственный Флаг Украины в селах Шабельное, Песчаное и Дегтярное, которые находятся практически в «серой» зоне.

Пограничники постоянно напоминают россиянам, что им в Украине не место.

«Недавно над населенными пунктами Шабельное, Песчаное и Дегтярное, благодаря воинам 15-го мобильного пограничного отряда, в очередной раз взвился сине-желтый флаг», — сообщили в telegram бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон».

«Населенные пункты на Харьковщине, которые находятся вблизи государственной границы с рф, из-за войны превратились в разрушенные и опустошенные села, они находятся в так называемой «серой зоне». Эти территории плотно заминированы и из-за постоянных вражеских обстрелов не пригодны для проживания, поэтому гражданское население туда не возвращается», — отметили пограничники.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 16:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады «Сталевий кордон» подняли Государственный Флаг Украины в селах Шабельное, Песчаное и Дегтярное, которые находятся практически в «серой» зоне".