На Харьковском направлении уничтожили три российских блиндажа (видео)

Очищать украинскую землю от российских оккупантов продолжает бригада «Сталевий кордон».

«Минус три блиндажа и опорный пункт противника: дроны-камикадзе пограничников бригады «Сталевий кордон» хорошо отработали на Харьковском направлении», — прокомментировали в бригаде видео, опубликованное в ее telegram-канале.