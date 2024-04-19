На Харьковском направлении уничтожили три российских блиндажа (видео)
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Очищать украинскую землю от российских оккупантов продолжает бригада «Сталевий кордон».
«Минус три блиндажа и опорный пункт противника: дроны-камикадзе пограничников бригады «Сталевий кордон» хорошо отработали на Харьковском направлении», — прокомментировали в бригаде видео, опубликованное в ее telegram-канале.
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 11:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очищать украинскую землю от российских оккупантов продолжает бригада «Сталевий кордон»".