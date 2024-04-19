На Харківському напрямку знищили три російські бліндажі (відео)

Очищати українську землю від російських окупантів продовжує бригада “Сталевий кордон”.

“Мінус 3 бліндажі та опорний пункт противника: дрони-камікадзе прикордонників бригади “Сталевий Кордон” гарно відпрацювали на Харківському напрямку”, – прокоментували в бригаді відео, опубліковане в її телеграм-каналі.