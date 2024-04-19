Live
  • Пт 19.04.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.28

На Харківському напрямку знищили три російські бліндажі (відео)

Події 11:30   19.04.2024
Оксана Горун
На Харківському напрямку знищили три російські бліндажі (відео)

Очищати українську землю від російських окупантів продовжує бригада “Сталевий кордон”.

“Мінус 3 бліндажі та опорний пункт противника: дрони-камікадзе прикордонників бригади “Сталевий Кордон” гарно відпрацювали на Харківському напрямку”, – прокоментували в бригаді відео, опубліковане в її телеграм-каналі.

Читайте також: Як збили російський Ту-22МЗ: подробиці від ГУР МОУ (відео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
В РФ могли потрапити секретні розробки: спецоперацію провели на Харківщині
В РФ могли потрапити секретні розробки: спецоперацію провели на Харківщині
19.04.2024, 12:13
Возив снаряди шкільним автобусом: на Харківщині затримали підозрюваного
Возив снаряди шкільним автобусом: на Харківщині затримали підозрюваного
18.04.2024, 12:00
Сьогодні світло в Харкові відключатимуть на 5 годин – обленерго про причини
Сьогодні світло в Харкові відключатимуть на 5 годин – обленерго про причини
19.04.2024, 08:23
На Харківщині обстріли пошкодили електромережі у двох населених пунктах
На Харківщині обстріли пошкодили електромережі у двох населених пунктах
19.04.2024, 11:50
Як збили російський Ту-22МЗ: подробиці від ГУР МОУ (відео)
Як збили російський Ту-22МЗ: подробиці від ГУР МОУ (відео)
19.04.2024, 10:55
На Харківському напрямку знищили три російські бліндажі (відео)
На Харківському напрямку знищили три російські бліндажі (відео)
19.04.2024, 11:30

Новини за темою:

08:04
Що відбувається на Куп’янському напрямку, повідомив Машовець
07:28
Масований удар по Україні та авіабомби по Харківщині – зведення Генштабу
11:24
Харкову не потрібні Patriot, потрібні РСЗВ для ударів по РФ – експерт
07:47
Ворог атакував у напрямку Борової на Харківщині – Генштаб
16:35
Психолог – «Морквинка»: як мультяшний герой допомагає харківським дітям

Ви читали новину: «На Харківському напрямку знищили три російські бліндажі (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 11:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Очищати українську землю від російських окупантів продовжує бригада “Сталевий кордон”".