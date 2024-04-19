На Харківському напрямку знищили три російські бліндажі (відео)
Очищати українську землю від російських окупантів продовжує бригада “Сталевий кордон”.
“Мінус 3 бліндажі та опорний пункт противника: дрони-камікадзе прикордонників бригади “Сталевий Кордон” гарно відпрацювали на Харківському напрямку”, – прокоментували в бригаді відео, опубліковане в її телеграм-каналі.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 11:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Очищати українську землю від російських окупантів продовжує бригада “Сталевий кордон”".