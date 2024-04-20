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В Харькове раздался взрыв: информация Терехова и Синегубова

Происшествия 12:34   20.04.2024
Виктория Яковенко
В Харькове раздался взрыв: информация Терехова и Синегубова

Около 12:30 в Харькове был слышен взрыв.

Быть осторожными призвал мэр города Игорь Терехов.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города находиться в укрытиях.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 12:34;

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