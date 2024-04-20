В Харькове раздался взрыв: информация Терехова и Синегубова

Около 12:30 в Харькове был слышен взрыв.

Быть осторожными призвал мэр города Игорь Терехов.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города находиться в укрытиях.