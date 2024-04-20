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У Харкові пролунав вибух: інформація Терехова і Синєгубова

Події 12:34   20.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові пролунав вибух: інформація Терехова і Синєгубова

Близько 12:30 у Харкові було чутно вибух.

Бути обережними закликав мер міста Ігор Терехов.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають удари.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів міста перебувати в укриттях.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 12:34;

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