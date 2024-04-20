У Харкові пролунав вибух: інформація Терехова і Синєгубова

Близько 12:30 у Харкові було чутно вибух.

Бути обережними закликав мер міста Ігор Терехов.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають удари.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів міста перебувати в укриттях.