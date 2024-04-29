На Харьковщине нашли девочку, пропавшую из дому сутки назад

В полиции сообщили: нашлась Анна Холодова, жительница поселка Зидьки на Харьковщине, которая ушла на прогулку 28 апреля и не вернулась.

Девочку 2010 года рождения объявили в розыск сегодня, 29 апреля.

«Девушка разыскана. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершено. С подростком проведена разъяснительная работа», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.