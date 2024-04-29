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На Харьковщине нашли девочку, пропавшую из дому сутки назад

Общество 19:12   29.04.2024
Оксана Горун
На Харьковщине нашли девочку, пропавшую из дому сутки назад Фото: ГУНП в Харьковской области

В полиции сообщили: нашлась Анна Холодова, жительница поселка Зидьки на Харьковщине, которая ушла на прогулку 28 апреля и не вернулась.

Девочку 2010 года рождения объявили в розыск сегодня, 29 апреля.

«Девушка разыскана. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершено. С подростком проведена разъяснительная работа», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 19:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полиции сообщили: нашлась Анна Холодова, жительница поселка Зидьки на Харьковщине, которая ушла на прогулку 28 апреля и не вернулась".