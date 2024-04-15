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Ушел из дома из-за конфликта в семье: 9-летнего мальчика нашли на Харьковщине

Общество 14:57   15.04.2024
Виктория Яковенко
Ушел из дома из-за конфликта в семье: 9-летнего мальчика нашли на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине 9-летнего мальчика, который вовремя не вернулся домой, нашли правоохранители.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, пропавшего мальчика передали матери. Никаких противоправных действий по отношению к нему совершено не было.

Правоохранители установили причину, почему ребенок ушел из дома. Отмечается, что это произошло из-за конфликта в семье.

На мать мальчика составили административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП.

Напомним, утром мэр Первомайского Николай Бакшеев сообщил, что разыскивают мальчика 2014 года рождения. О его пропаже вчера в 22:02 сообщила мать. По ее словам, в 14:00 сын вышел из дома и должен был вернуться в 20:00, но от так и не пришел. Самостоятельные поиски не принесли результата.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 14:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 9-летнего мальчика, который вовремя не вернулся домой, нашли правоохранители.".