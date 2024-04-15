Ушел из дома из-за конфликта в семье: 9-летнего мальчика нашли на Харьковщине
На Харьковщине 9-летнего мальчика, который вовремя не вернулся домой, нашли правоохранители.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, пропавшего мальчика передали матери. Никаких противоправных действий по отношению к нему совершено не было.
Правоохранители установили причину, почему ребенок ушел из дома. Отмечается, что это произошло из-за конфликта в семье.
На мать мальчика составили административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП.
Напомним, утром мэр Первомайского Николай Бакшеев сообщил, что разыскивают мальчика 2014 года рождения. О его пропаже вчера в 22:02 сообщила мать. По ее словам, в 14:00 сын вышел из дома и должен был вернуться в 20:00, но от так и не пришел. Самостоятельные поиски не принесли результата.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: конфликт, мальчик, мать, нашшли, полиция, пропал, семья, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ушел из дома из-за конфликта в семье: 9-летнего мальчика нашли на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 14:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 9-летнего мальчика, который вовремя не вернулся домой, нашли правоохранители.".