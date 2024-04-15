Не был дома всю ночь: на Харьковщине потерялся 10-летний мальчик
На Харьковщине, в городе Первомайский, разыскивают Дамира Бондаренко, 2014 года рождения.
Местонахождение ребенка устанавливает Национальная полиция, сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.
«Об исчезновении мальчика 14.04.2024 в 22:02 сообщила мать. По словам матери, в 14:00, сын вышел из дома и должен был вернуться в 20:00, но домой так и не вернулся. Самостоятельные поиски не принесли результата. Телефона при себе не было», — описал обстоятельства пропажи ребенка Бакшеев.
Приметы ребенка: рост — 140 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.
Был одет: черная футболка, синие кроссовки с белой подошвой, джинсы.
Бакшеев подчеркнул, что с родителями мальчик не ссорился. Любую информацию о нем можно сообщить по телефонам: (05748) 32112, (066) 834 05 82.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бакшеев, дитина, новости Харькова, Первомайский, пропал, ребенок;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Не был дома всю ночь: на Харьковщине потерялся 10-летний мальчик»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 07:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине, в городе Первомайский, разыскивают Дамира Бондаренко, 2014 года рождения".