Не был дома всю ночь: на Харьковщине потерялся 10-летний мальчик

На Харьковщине, в городе Первомайский, разыскивают Дамира Бондаренко, 2014 года рождения.

Местонахождение ребенка устанавливает Национальная полиция, сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.

«Об исчезновении мальчика 14.04.2024 в 22:02 сообщила мать. По словам матери, в 14:00, сын вышел из дома и должен был вернуться в 20:00, но домой так и не вернулся. Самостоятельные поиски не принесли результата. Телефона при себе не было», — описал обстоятельства пропажи ребенка Бакшеев.

Приметы ребенка: рост — 140 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

Был одет: черная футболка, синие кроссовки с белой подошвой, джинсы.

Бакшеев подчеркнул, что с родителями мальчик не ссорился. Любую информацию о нем можно сообщить по телефонам: (05748) 32112, (066) 834 05 82.