Не був дома всю ніч: на Харківщині загубився 10-річний хлопчик
На Харківщині, у місті Первомайський, розшукують Даміра Бондаренка, 2014 року народження.
Місцеперебування дитини встановлює Національна поліція, повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.
“Про зникнення хлопчика 14.04.2024 о 22-02 годині повідомила мати. Зі слів матері о 14:00 син вийшов з дому та повинен був повернутись о 20:00, але до дому так і не повернувся. Самостійні пошуки не дали результату. Телефону при собі не мав”, – описав обставини зникнення дитини Бакшеєв.
Прикмети дитини: зріст – 140 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі.
Був одягнений: чорна футболка, сині кросівки із білою підошвою, джинси.
Бакшеєв наголосив, що з батьками хлопчик не сварився. Будь-яку інформацію про нього можна повідомити за телефонами: (05748) 32112, (066) 834 05 82.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 07:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині, у місті Первомайський, розшукують Даміра Бондаренка, 2014 року народження".