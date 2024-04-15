Пішов з дому через конфлікт у сім’ї: 9-річного хлопця знайшли на Харківщині

На Харківщині 9-річного хлопця, який вчасно не повернувся додому, знайшли правоохоронці.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, зниклого хлопця передали матері. Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було.

Правоохоронці встановили причину, чому дитина пішла з дому. Зазначається, що це сталося через конфлікт в сім’ї.

На матір хлопця склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП.

Нагадаємо, вранці мер Первомайського Микола Бакшеєв повідомив, що розшукують хлопця 2014 року народження. Про його зникнення вчора о 22:02 повідомила мати. З її слів, о 14:00 син вийшов з дому та повинен був повернутись о 20:00, але так і не прийшов. Самостійні пошуки не дали результату.