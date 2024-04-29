На Харьковщине ищут ребенка: приметы пропавшей

Жительница поселка Зидьки Змиевской громады 2010 года рождения Анна Холодова пошла на прогулку 28 апреля. Домой девочка не вернулась.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили приметы пропавшей: рост 170 см, худощавого телосложения, голубые глаза, волосы светлые. Была одета в спортивную кофту с капюшоном голубого цвета, черную футболку, серые кроссовки, темно-коричневые лосины.

Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшей, просят сообщить по телефонам +380503055233 или 102.