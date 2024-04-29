Live
  • Пн 29.04.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.44

На Харьковщине ищут ребенка: приметы пропавшей

Общество 15:55   29.04.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине ищут ребенка: приметы пропавшей Фото: ГУНП в Харьковской области

Жительница поселка Зидьки Змиевской громады 2010 года рождения Анна Холодова пошла на прогулку 28 апреля. Домой девочка не вернулась.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили приметы пропавшей: рост 170 см, худощавого телосложения, голубые глаза, волосы светлые. Была одета в спортивную кофту с капюшоном голубого цвета, черную футболку, серые кроссовки, темно-коричневые лосины.

Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшей, просят сообщить по телефонам +380503055233 или 102.

01
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Отец и дочь перекрыли доступ к реке Харьков: прокуратура пошла в суд

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Воду завтра отключат в одном из районов Харькова
Воду завтра отключат в одном из районов Харькова
29.04.2024, 13:38
Минэнерго: в понедельник свет в Харькове и области должны отключать по графику
Минэнерго: в понедельник свет в Харькове и области должны отключать по графику
29.04.2024, 11:36
Главные новости 29.04: есть ли угроза наступления на Харьков, вопросы сессии
Главные новости 29.04: есть ли угроза наступления на Харьков, вопросы сессии
29.04.2024, 15:27
Какой будет погода в Харькове и области в мае: прогноз синоптиков
Какой будет погода в Харькове и области в мае: прогноз синоптиков
29.04.2024, 11:43
Переименования на Харьковщине: как хотят назвать Дергачи и три села
Переименования на Харьковщине: как хотят назвать Дергачи и три села
27.04.2024, 22:12
На Харьковщине ищут ребенка: приметы пропавшей
На Харьковщине ищут ребенка: приметы пропавшей
29.04.2024, 15:55

Новости по теме:

23:24
Глава детского центра с Харьковщины получил пожизненное за секс с учеником
21:40
Ребенку из Харькова отказали в библиотеке Тернополя, директор все отрицает
10:41
Харьковский курсант спас ребенка, которого мать бросила в реку в Виннице
07:44
Не был дома всю ночь: на Харьковщине потерялся 10-летний мальчик
16:36
Погибли ребенок и две женщины на Харьковщине, еще 4 человека ранены (видео)

Вы читали новость: «На Харьковщине ищут ребенка: приметы пропавшей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 15:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница поселка Зидьки Змиевской громады 2010 года рождения Анна Холодова пошла на прогулку 28 апреля. Домой девочка не вернулась.".