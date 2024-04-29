На Харьковщине ищут ребенка: приметы пропавшей
Фото: ГУНП в Харьковской области
Жительница поселка Зидьки Змиевской громады 2010 года рождения Анна Холодова пошла на прогулку 28 апреля. Домой девочка не вернулась.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили приметы пропавшей: рост 170 см, худощавого телосложения, голубые глаза, волосы светлые. Была одета в спортивную кофту с капюшоном голубого цвета, черную футболку, серые кроссовки, темно-коричневые лосины.
Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшей, просят сообщить по телефонам +380503055233 или 102.
Читайте также: Отец и дочь перекрыли доступ к реке Харьков: прокуратура пошла в суд
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дитина, ищут, полиция, приметы, пропала, ребенок, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине ищут ребенка: приметы пропавшей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 15:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница поселка Зидьки Змиевской громады 2010 года рождения Анна Холодова пошла на прогулку 28 апреля. Домой девочка не вернулась.".