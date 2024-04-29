На Харківщині шукають дитину: прикмети зниклої

Жителька селища Зідьки Зміївської громади 2010 року народження Ганна Холодова пішла на прогулянку 28 квітня. Додому дівчина не повернулася.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили прикмети зниклої: зріст 170 см, худорлявої статури, блакитні очі, волосся світле. Була одягнута в спортивну кофту з капюшоном блакитного кольору, чорну футболку, сірі кросівки, темно-коричневі лосини.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про зниклу, просять повідомити за телефонами +380503055233 або 102.