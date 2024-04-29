На Харківщині шукають дитину: прикмети зниклої
Фото: ГУНП в Харківській області
Жителька селища Зідьки Зміївської громади 2010 року народження Ганна Холодова пішла на прогулянку 28 квітня. Додому дівчина не повернулася.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили прикмети зниклої: зріст 170 см, худорлявої статури, блакитні очі, волосся світле. Була одягнута в спортивну кофту з капюшоном блакитного кольору, чорну футболку, сірі кросівки, темно-коричневі лосини.
Усіх, кому відома будь-яка інформація про зниклу, просять повідомити за телефонами +380503055233 або 102.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителька селища Зідьки Зміївської громади 2010 року народження Ганна Холодова пішла на прогулянку 28 квітня. Додому дівчина не повернулася.".