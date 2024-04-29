На Харківщині знайшли дівчинку, яка зникла з дому добу тому
Фото: ГУНП в Харківській області
У поліції повідомили: знайшлася Ганна Холодова, мешканка селища Зідьки на Харківщині, яка пішла на прогулянку 28 квітня та не повернулася.
Дівчинку 2010 року народження оголосили в розшук сьогодні, 29 квітня.
“Дівчина розшукана. Жодних протиправних дій щодо неї не скоєно. З підлітком проведена роз’яснювальна робота”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 19:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У поліції повідомили: знайшлася Ганна Холодова, мешканка селища Зідьки на Харківщині, яка пішла на прогулянку 28 квітня та не повернулася".