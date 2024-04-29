На Харківщині знайшли дівчинку, яка зникла з дому добу тому

У поліції повідомили: знайшлася Ганна Холодова, мешканка селища Зідьки на Харківщині, яка пішла на прогулянку 28 квітня та не повернулася.

Дівчинку 2010 року народження оголосили в розшук сьогодні, 29 квітня.

“Дівчина розшукана. Жодних протиправних дій щодо неї не скоєно. З підлітком проведена роз’яснювальна робота”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.