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На Харківщині знайшли дівчинку, яка зникла з дому добу тому

Суспільство 19:12   29.04.2024
Оксана Горун
На Харківщині знайшли дівчинку, яка зникла з дому добу тому Фото: ГУНП в Харківській області

У поліції повідомили: знайшлася Ганна Холодова, мешканка селища Зідьки на Харківщині, яка пішла на прогулянку 28 квітня та не повернулася.

Дівчинку 2010 року народження оголосили в розшук сьогодні, 29 квітня.

“Дівчина розшукана. Жодних протиправних дій щодо неї не скоєно. З підлітком проведена роз’яснювальна робота”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 19:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У поліції повідомили: знайшлася Ганна Холодова, мешканка селища Зідьки на Харківщині, яка пішла на прогулянку 28 квітня та не повернулася".