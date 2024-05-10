Увеличили субсидии для жителей Харькова и области: информация Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики Украины заявили, что харьковчане и жители области получат в неотопительный сезон увеличенные субсидии и льготы. Подробности в нацмарафоне пояснила министр Оксана Жолнович.

«Чтобы обеспечить социальную поддержку уязвимым категориям населения Харьковщины, правительство приняло решение увеличить на нынешний неотопительный сезон (с мая по сентябрь включительно) для жителей Харькова и области размер льгот и субсидий на электроэнергию. Ведь стоимость 1кВт поставляемой централизованно электроэнергии составляет 2,64 грн, а стоимость 1кВт, произведенного на дизельном топливе – в 5 раз больше (13,5 грн). Благодаря этому решению, средний размер субсидии на услугу по снабжению и распределению электрической энергии, которую получают харьковчане, увеличится со 106 до 530 грн в месяц, льготы с 74 до 370 гривен», — сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

В министерстве пояснили, что обращаться за пересчетом субсидий дополнительно не нужно, его автоматически проведет Пенсионный фонд. Сейчас в Харьковской области субсидии получают 35,7 тысячи человек.

«Потребность в том, чтобы увеличить субсидию на неотопительный сезон на электричество для Харьковской области, была обусловлена тем, что сегодня, к сожалению, мы видим огромное количество обстрелов, которое разрушает, в том числе, энергетическую инфраструктуру Харьковщины, и подавляющее большинство жителей вынуждены в качестве источников электроэнергии выбирать более дорогие ресурсы, в частности дизельное топливо», — пояснила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

По ее словам, стоимость киловатта электроэнергии при использовании для ее производства дизельного топлива и генераторов возрастает почти в пять раз.

«Субсидии выплачиваются в зависимости от дохода домохозяйства. Если семья на коммунальные расходы тратит более 15% своего дохода, то она имеет право обратиться с заявлением для получения субсидий. В отдельных случаях показатель 15% уменьшается для семей пенсионеров или других граждан с небольшим доходом», — сказала Жолнович.

В Пенсионном фонде подсчитали, что около 50 тысяч домохозяйств Харьковщины имеют право на получение субсидии — сообщения об этом отправили таким гражданам в личный электронный кабинет Пенсионного фонда. Если они еще не получают субсидию, но имеют на нее право, то могут подать декларацию, указав доходы членов семьи. Остальные расчеты ПФ произведет самостоятельно.

«Если вы хотите узнать, есть ли такое обращение для вас, то нужно авторизоваться в Пенсионном кабинете и в разделе «Мои сообщения» посмотреть, нет ли сообщения о возможности получения субсидии», — отметила министр.

Заявку на получение субсидий можно подавать либо через сервисный центр Пенсионного фонда, либо через ЦНАП, либо через электронный кабинет ПФ.

«Нам кажется, что не будет существенного увеличения заявителей, хотя мы готовы удовлетворить потребность всех, кто обратится за такой поддержкой», — заверила Жолнович.