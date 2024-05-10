Збільшили субсидії для мешканців Харкова та області: інформація Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики України заявили, що харків’яни та мешканці області отримають у неопалювальний сезон збільшені субсидії та пільги. Подробиці в нацмарафоні пояснила міністерка Оксана Жолнович.

“Щоб забезпечити соціальну підтримку вразливим категоріям населення Харківщини, Уряд прийняв рішення збільшити на нинішній неопалювальний сезон (з травня по вересень включно) для жителів Харкова та області розмір пільг та субсидій на електроенергію. Адже вартість 1 кВт електроенергії, що постачається централізовано, становить 2,64 грн, а вартість 1 кВт, виробленого на дизельному пальному – в 5 разів більше (13,5 грн). Завдяки цьому рішенню, середній розмір субсидії на послугу з постачання та розподілу електричної енергії, який отримують харків’яни, збільшиться зі 106 грн до 530 грн на місяць, пільги з 74 грн до 370 гривень“, – повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

У міністерстві пояснили, що звертатися по перерахунок субсидій додатково не потрібно, його автоматично проведе Пенсійний фонд. Зараз у Харківській області субсидії отримують 35,7 тисячі осіб.

“Потреба в тому, щоб збільшити субсидію на неопалювальний сезон на електрику для Харківської області була зумовлена тим, що сьогодні, на жаль, ми бачимо величезну кількість обстрілів, яка руйнує, в тому числі енергетичну інфраструктуру Харківщини, й переважна більшість мешканців змушені в якості джерела для електроенергії обирати більш дорогі ресурси, зокрема, дизельне пальне“, — пояснила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в етері телемарафону.

За її словами, вартість кіловата електроенергії при використанні для її виробництва дизельного пального та генераторів зростає майже вп’ятеро.

“Субсидії виплачуються залежно від доходу домогосподарства. Якщо родина на комунальні видатки витрачає більше ніж 15% свого доходу, то вона має право звернутися з заявою для отримання субсидій. В окремих випадках показник 15% зменшується для родин пенсіонерів чи інших з невеликим доходом“, – сказала Жолнович.

У Пенсійному фонді підрахували, що близько 50 тисяч домогосподарств Харківщини мають право на отримання субсидії – повідомлення про це надіслали таким громадянам до особистого електронного кабінету Пенсійного фонду. Якщо вони ще не одержують субсидію, але мають на неї право, то можуть подати декларацію, вказавши доходи членів сім’ї. Інші розрахунки ПФ здійснить самостійно.

“Якщо ви хочете дізнатися, чи є таке звернення для вас, то треба авторизуватися в Пенсійному кабінеті та в розділі “Мої повідомлення” подивитися, чи немає повідомлення про можливість отримання субсидії“, – зазначила міністерка.

Заявку на отримання субсидій можна подавати через сервісний центр Пенсійного фонду, або через ЦНАП, або через електронний кабінет ПФ.

“Нам здається, що не буде суттєвого збільшення заявників, хоча ми готові задовольнити потребу всіх, хто звернеться за такою підтримкою”, – запевнила Жолнович.