Гроза, град и шквал: опасная погода будет в Харькове и области в четверг

Синоптики регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 18 июля.

«Днем 18 июля с сохранением до конца суток по городу и области ожидается гроза, местами град и шквал 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.