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Гроза, град и шквал: опасная погода будет в Харькове и области в четверг

Погода 13:52   17.07.2024
Виктория Яковенко
Гроза, град и шквал: опасная погода будет в Харькове и области в четверг

Синоптики регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 18 июля.

«Днем 18 июля с сохранением до конца суток по городу и области ожидается гроза, местами град и шквал 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 13:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 18 июля.".