Гроза, град і шквал: небезпечна погода буде в Харкова й області у четвер

Синоптики регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 18 липня.

«Вдень 18 липня зі збереженням до кінця доби по місту та області очікується гроза, місцями град та шквал 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.