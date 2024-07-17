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Гроза, град і шквал: небезпечна погода буде в Харкова й області у четвер

Погода 13:52   17.07.2024
Вікторія Яковенко
Гроза, град і шквал: небезпечна погода буде в Харкова й області у четвер

Синоптики регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 18 липня.

«Вдень 18 липня зі збереженням до кінця доби по місту та області очікується гроза, місцями град та шквал 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 13:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 18 липня.".