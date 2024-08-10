Сегодня 10 августа: какой праздник и день в истории

10 августа 843 года империю Карла Великого разделили между его тремя внуками — сформировались прообразы будущих Франции, Германии и Италии. В 1792-м в Париже состоялся кровавый штурм дворца Тюильри, приведший к падению монархии. В следующем году Лувр открыли для публики. В 1907-м умерла писательница Марко Вовчок. А в 1913-м подписан Бухарестский мирный договор по результатам Второй Балканской войны.

Праздники и памятные даты 10 августа

10 августа – Международный день биодизеля.

Также отмечают: Всемирный день льва, Международный день влогинга.

10 августа в истории

10 августа 843 года заключен Верденский договор, по которому колоссальную империю Каролингов, созданную Карлом Великим, разделили три его внука – сыновья императора Людовика I. Заключению договора предшествовали почти три года гражданской войны и длительные переговоры. Империю, занимавшую большую часть современной Европы, разделили на три части. Подробнее.

10 августа 1792 года состоялся штурм дворца Тюильри 20-тысячной толпой повстанцев. Он стал логическим продолжением событий Великой Французской революции и привел к падению монархии во Франции. Подробнее.

10 августа 1793 года к годовщине падения монархии во Франции для публики открыли Лувр. Подробнее.

10 августа 1907 года умерла Мария Вилинская – писательница, известная под псевдонимом Марко Вовчок. Подробнее.

10 августа 1913 года был подписан Бухарестский мирный договор, завершивший Вторую Балканскую войну. Подробнее.

Церковный праздник 10 августа

10 августа чтят память мучеников Лаврентия, архидьякона, Сикста, Папы, Феликисима и Агапита, дьяконов, Романа. Папа Сикст был родом из Афин. Занял Римский престол после мученической кончины святого Папы Стефана. В это время быть Папой Римским было все равно что получить смертный приговор. Сикста вскоре также схватили и бросили в тюрьму вместе с двумя его дьяконами Феликисимом и Агапитом. На суд над Папой и дьяконами пришел архидьякон Лаврентий. Воины взяли его под стражу. Император поручил начальнику тюрьмы Ипполиту присматривать за ним. Но, увидев, как Лаврентий молитвой исцеляет больных, Ипполит и сам поверил в Христа и принял крещение со своими родными и домочадцами. От Лаврентия император требовал отдать сокровища церкви, но тот еще раньше раздал все нищим. Архидьякона поддали жестоким мучениям. Во время его страданий воин Роман внезапно воскликнул: «Святой Лаврентий, я вижу светлого юношу, стоящего возле тебя и обтирающего твои раны! Заклинаю тебя Господом Христом, не покидай меня!» После этого святого Лаврентия сняли с дыбы и бросили в тюрьму. А Роман пришел к святому и просил его крестить. Сразу после крещения Роману отрубили голову. Когда Лаврентия повели на последнюю пытку, Ипполит хотел объявить себя христианином и умереть вместе с ним, но исповедник сказал: «Затаи ныне свое исповедание в сердце. Через некоторое время я позову тебя, и ты услышишь и придешь ко мне». Лаврентия положили на железную решетку, под которую подложили горячие угли. Так он скончался. Ипполит же ночью забрал тело мученика, над ним совершили всенощную и литургию, а затем похоронили. Святой Ипполит и другие христиане погибли спустя три дня после смерти святого Лаврентия, как он и предсказал им.

Народные приметы

Если груши уже созрели, то осень будет ранней.

Если утром по воде стелется туман, то будет хорошая погода.

Если облака высоко плывут – к сухой и ясной погоде.

Что нельзя делать 10 августа

Женщинам нельзя ходить в одиночестве в лес или в горы.

Рыбакам нельзя ловить рыбу в незнакомом месте, а грибникам – искать грибы в неизученной части леса.

Неудачный день для сбора меда и работы на пасеке.