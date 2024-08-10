Сьогодні 10 серпня: яке свято та день в історії

10 серпня 843 року імперію Карла Великого розділили між його трьома онуками – сформувалися прообрази майбутніх Франції, Німеччини та Італії. 1792-го в Парижі відбувся кривавий штурм палацу Тюїльрі, що призвів до падіння монархії. У наступному році Лувр відкрили для публіки. 1907-го померла письменниця Марко Вовчок. А 1913-го підписано Бухарестський мирний договір за результатами Другої Балканської війни.

Свята та пам’ятні 10 серпня

10 серпня – Міжнародний день біодизелю.

Також відзначають: Всесвітній день лева, Міжнародний день влогінга.

10 серпня в історії

10 серпня 843 року уклали Верденський договір, яким колосальну імперію Каролінгів, створену Карлом Великим, розділили троє його онуків – сини імператора Людовіка I. Укладенню договору передували майже три роки громадянської війни та тривалі переговори. Імперію, що займала більшу частину сучасної Європи, розділили на три частини. Докладніше.

10 серпня 1792 року відбувся штурм палацу Тюїльрі 20-тисячним натовпом повстанців. Він став логічним продовженням подій Великої Французької революції та призвів до падіння монархії у Франції. Докладніше.

10 серпня 1793 року до роковин падіння монархії у Франції для публіки відкрили Лувр. Докладніше.

10 серпня 1907 року померла Марія Вілінська – письменниця, відома під псевдонімом Марко Вовчок. Докладніше.

10 серпня 1913 року було підписано Бухарестський мирний договір, який завершив Другу Балканську війну. Докладніше.

Церковне свято 10 серпня

10 серпня вшановують пам’ять Мучеників Лаврентiя, архидиякона, Сикста, папи, Фелікисима й Агапіта, дияконів, Романа, Римських. Папа Сикст був родом з Афін. Обійняв Римський престол після мученицької кончини святого Папи Стефана. У цей час бути Папою Римським було усе одно, що отримати смертний вирок. Тож Сикста незабаром також схопили та кинули до в’язниці разом із двома його дияконами Фелікісимом та Агапітом. На суд над Папою та дияконами прийшов архідиякон Лаврентій. Воїни взяли і його під варту. Імператор доручив начальнику в’язниці Іполиту наглядати за ним. Але, побачивши, як Лаврентій молитвою зцілює хворих, Іполит і сам повірив у Христа та прийняв хрещення зі своїми рідними й домочадцями. Від Лаврентія імператор вимагав віддати церковні скарби, але той ще раніше роздав усе жебракам. Тож архідиякона піддали жорстоким мукам. Під час його страждань воїн Роман раптово вигукнув: “Святий Лаврентій, я бачу світлого юнака, який стоїть біля тебе й обтирає твої рани! Заклинаю тебе Господом Христом, не покидай мене!” Після цього святого Лаврентія зняли з диби та кинули до в’язниці. А Роман прийшов до святого та просив його хрестити. Одразу після хрещення Роману відсікли голову. Коли Лаврентія повели на останнє випробування, Іполит хотів оголосити себе християнином і померти разом із ним, але сповідник сказав: “Затаї нині своє сповідання в серці. Через деякий час я покличу тебе, і ти почуєш і прийдеш до мене”. Лаврентія поклали на залізні ґрати, під які підклали гаряче вугілля. Так він помер. А Іполит вночі забрав тіло мученика, над ним звершили всеношну й літургію, а згодом поховали. Святий Іполит та інші християни постраждали через три дні після смерті святого Лаврентія, як він і передбачив їм.

Народні прикмети

Якщо груші вже дозріли, то осінь буде ранньою.

Якщо зранку по воді стелиться туман, то буде гарна погода.

Якщо хмари високо пливуть – до сухої і ясної погоди.

Що не можна робити 10 серпня

Жінкам не можна ходити на самоті в ліс або в гори.

Рибалкам не можна ловити рибу в незнайомому місці, а грибникам – шукати гриби в невивченій частині лісу.

Невдалий день для збору меду і роботи на пасіці.