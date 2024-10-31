Продвижение РФ на Купянщине: что известно об успехах россиян (ISW)

Утром 31 октября в Институте изучения войны (ISW) сообщили о ситуации на Купянщине. В частности, аналитики прокомментировали заявления об успехах РФ.

На полученных геолокационных кадрах видно, что россияне продвинулись на севере и на юге от Степовой Новоселовки, что на востоке от Купянска.

«Российские блогеры сделали неподтвержденные заявления, что русские войска продвинулись к юго-западу от Берестового, к востоку от Лозовой (оба к юго-востоку от Купянска), к северу и югу от Невского, к северу от Новосадового (оба к северо-западу от Кременной) и севернее Тернов (к западу от Кременной). Однако ISW не нашло подтверждения этих утверждений», – отметили аналитики.

Не смогли найти подтверждений и оккупацию Кругляковки. О захвате населенного пункта также заявляли российские источники.

«Российские войска продолжили наступление севернее Купянска в районе Голубовки; северо-восточнее Купянска вблизи Синьковки и Первомайского; юго-восточнее Купянска возле Колесниковки, Богуславки, Кругляковки, Лозовой, Степовой Новоселовки, Песчаного, Загрызового, Вишневого, Берестового, Зеленой Рощи, Чернещины, Новоосинового», – добавили в ISW.

Изменений на фронте на Харьковском направлении нет, отметили аналитики.