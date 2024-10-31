Продвижение РФ на Купянщине: что известно об успехах россиян (ISW)
Утром 31 октября в Институте изучения войны (ISW) сообщили о ситуации на Купянщине. В частности, аналитики прокомментировали заявления об успехах РФ.
На полученных геолокационных кадрах видно, что россияне продвинулись на севере и на юге от Степовой Новоселовки, что на востоке от Купянска.
«Российские блогеры сделали неподтвержденные заявления, что русские войска продвинулись к юго-западу от Берестового, к востоку от Лозовой (оба к юго-востоку от Купянска), к северу и югу от Невского, к северу от Новосадового (оба к северо-западу от Кременной) и севернее Тернов (к западу от Кременной). Однако ISW не нашло подтверждения этих утверждений», – отметили аналитики.
Не смогли найти подтверждений и оккупацию Кругляковки. О захвате населенного пункта также заявляли российские источники.
«Российские войска продолжили наступление севернее Купянска в районе Голубовки; северо-восточнее Купянска вблизи Синьковки и Первомайского; юго-восточнее Купянска возле Колесниковки, Богуславки, Кругляковки, Лозовой, Степовой Новоселовки, Песчаного, Загрызового, Вишневого, Берестового, Зеленой Рощи, Чернещины, Новоосинового», – добавили в ISW.
Изменений на фронте на Харьковском направлении нет, отметили аналитики.
Читайте также: За сутки на севере Харьковщины ВС РФ лишились 155 военных – ОТГВ «Харьков»
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, наступ, наступление, обстрелы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Продвижение РФ на Купянщине: что известно об успехах россиян (ISW)»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 11:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 31 октября в Институте изучения войны (ISW) сообщили о ситуации на Купянщине. В частности, аналитики прокомментировали заявления об успехах РФ.".