Просування РФ на Куп’янщині: що відомо про успіхи росіян (ISW)

Уранці 31 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про ситуацію на Куп’янщині. Зокрема, аналітики прокоментували заяви про успіхи РФ.

На отриманих геолокаційних кадрах видно, що росіяни просунулися на півночі та на півдні від Степової Новоселівки, що на сході від Куп’янська.

“Російські блогери зробили непідтверджені заяви, що російські війська просунулися на південний захід від Берестового, на схід від Лозової (обидва на південний схід від Куп’янська), на північ і південь від Невського, на північ від Новосадового (обидва на північний захід від Кремінної) і на північ від Тернів (на захід від Кремінної). Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень. “, – зазначили аналітики.

Не змогли знайти підтверджень і щодо окупації Кругляківки. Про захоплення населеного пункту також заявляли російські джерела.

“Російські війська продовжили наступ на північ від Куп’янська в районі Голубівки; на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки та Першотравневого; на південний схід від Куп’янська біля Колісниківки, Богуславки, Кругляківки, Лозової, Степової Новоселівки, Піщаного, Загризове, Вишневого, Берестового, Зеленого Гаю, Чернещини, Новоосинового”, – додали в ISW.

Змін на фронті на Харківському напрямку немає, зазначили аналітики.