За добу на півночі Харківщини ЗС РФ втратили 155 військових – ОТУВ “Харків”

Ситуація на Харківському напрямку залишається стабільно тяжкою – окупанти продовжують намагатися прорвати оборону ЗСУ, проінформували в ОТУВ “Харків”.

“Протягом минулої доби ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. російські окупанти завдали 8 авіаударів із використанням 16 КАБів та 4 НАР. Завдали 35 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 329 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – додали у ЗСУ.

155 військових втратили росіяни на півночі Харківщини за добу: 43 убиті, 89 поранені, 23 здалися в полон. Крім того, 91 одиницю озброєння та спецтехніки знищили ЗСУ: вісім артсистем, п’ять ППО, 17 авто та 53 БПЛА.