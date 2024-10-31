За добу на півночі Харківщини ЗС РФ втратили 155 військових – ОТУВ “Харків”
Ситуація на Харківському напрямку залишається стабільно тяжкою – окупанти продовжують намагатися прорвати оборону ЗСУ, проінформували в ОТУВ “Харків”.
“Протягом минулої доби ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. російські окупанти завдали 8 авіаударів із використанням 16 КАБів та 4 НАР. Завдали 35 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 329 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – додали у ЗСУ.
155 військових втратили росіяни на півночі Харківщини за добу: 43 убиті, 89 поранені, 23 здалися в полон. Крім того, 91 одиницю озброєння та спецтехніки знищили ЗСУ: вісім артсистем, п’ять ППО, 17 авто та 53 БПЛА.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: наступ, обстріли, ОТГВ "Харьков";
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 10:33;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку залишається стабільно тяжкою – окупанти продовжують намагатися прорвати оборону ЗСУ, проінформували в ОТУВ “Харків”. ".