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За сутки на севере Харьковщины ВС РФ лишились 155 военных – ОТГВ «Харьков»

Украина 10:33   31.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
За сутки на севере Харьковщины ВС РФ лишились 155 военных – ОТГВ «Харьков» Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на Харьковском направлении остается стабильно тяжелой – оккупанты продолжают пытаться прорвать оборону ВСУ, проинформировали в ОТГВ «Харьков». 

«За минувшие сутки враг один раз атаковал неподалеку от Волчанска. Российские оккупанты нанесли 8 авиаударов с использованием 16 КАБов и 4 НАР. Нанесли 35 ударов дронами-камикадзе. Совершили 329 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны адекватно реагируют на деяния неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – добавили в ВСУ.

155 военных потеряли россияне на севере Харьковщины за сутки: 43 убитых, 89 раненых, 23 сдались в плен. Кроме того, 91 единицу вооружения и спецтехники уничтожили ВСУ: восемь артсистем, пять ПВО, 17 авто и 53 БПЛА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 10:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается стабильно тяжелой – оккупанты продолжают пытаться прорвать оборону ВСУ, проинформировали в ОТГВ «Харьков». ".