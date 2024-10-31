За сутки на севере Харьковщины ВС РФ лишились 155 военных – ОТГВ «Харьков»
Ситуация на Харьковском направлении остается стабильно тяжелой – оккупанты продолжают пытаться прорвать оборону ВСУ, проинформировали в ОТГВ «Харьков».
«За минувшие сутки враг один раз атаковал неподалеку от Волчанска. Российские оккупанты нанесли 8 авиаударов с использованием 16 КАБов и 4 НАР. Нанесли 35 ударов дронами-камикадзе. Совершили 329 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны адекватно реагируют на деяния неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – добавили в ВСУ.
155 военных потеряли россияне на севере Харьковщины за сутки: 43 убитых, 89 раненых, 23 сдались в плен. Кроме того, 91 единицу вооружения и спецтехники уничтожили ВСУ: восемь артсистем, пять ПВО, 17 авто и 53 БПЛА.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: наступ, наступление, обстрелы, ОТГВ "Харьков";
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 10:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается стабильно тяжелой – оккупанты продолжают пытаться прорвать оборону ВСУ, проинформировали в ОТГВ «Харьков». ".