В Харькове открыли еще один класс «Школы супергероев» (фото)

В «Школе супергероев» в Харькове сейчас с детьми занимаются семь специалистов. Подробнее о социальной услуге, доступной в городе, сообщили в ХОВА.

16 ноября в «Школе супергероев», которая работает на базе Харьковской городской больницы №16, открыли второй учебный класс, сообщила пресс-служба ХОВА.

«Проект реализуется в рамках Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине в рамках инициативы «Без барьеров» под патронатом первой леди Елены Зеленской, при поддержке Детского фонда ООН ЮНИСЕФ и содействия Харьковской областной военной администрации. В перспективе планируется создать еще одну Школу супергероев на базе Харьковской областной детской клинической больницы. Продолжаем создавать условия для всестороннего развития детей Харьковской области, привлекая международных партнеров и объединяя усилия на уровне громад и районов», – сказала заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская, которая посетила заведение вместе с представителями ЮНИСЕФ.

Образовательный центр начал свою работу в декабре 2021 года, однако приостановил ее через несколько месяцев — с началом полномасштабного вторжения РФ. В конце 2022-го работу центра возобновили. Сейчас здесь занимаются около 50 детей, которые лечатся в местных больницах.

«В настоящее время в образовательном центре работает семь специалистов: учитель начальных классов, ассистент, воспитатели, методист, практический психолог и заведующий. Также есть учителя-предметники, а именно: математика, украинский язык и литература, английский язык, география, биология и физика», — отметили в ХОВА.

Справка. Цель «Школы супергероев» – обеспечение организации и предоставления лицам, которые получают дошкольное или полное среднее образование и находятся на стационарном лечении, или которым оказывается реабилитационная помощь в соответствующих учреждениях здравоохранения, образовательных услуг в сфере дошкольного и общего среднего образования. С января 2023 по август 2024 года школу в Харькове посетили 714 учеников, там состоялся 9291 урок. В течение сентября-октября текущего учебного года образовательные услуги предоставили 161 ребенку, провели 1253 урока.