В Харькове открыли еще один класс «Школы супергероев» (фото)
В «Школе супергероев» в Харькове сейчас с детьми занимаются семь специалистов. Подробнее о социальной услуге, доступной в городе, сообщили в ХОВА.
16 ноября в «Школе супергероев», которая работает на базе Харьковской городской больницы №16, открыли второй учебный класс, сообщила пресс-служба ХОВА.
«Проект реализуется в рамках Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине в рамках инициативы «Без барьеров» под патронатом первой леди Елены Зеленской, при поддержке Детского фонда ООН ЮНИСЕФ и содействия Харьковской областной военной администрации. В перспективе планируется создать еще одну Школу супергероев на базе Харьковской областной детской клинической больницы. Продолжаем создавать условия для всестороннего развития детей Харьковской области, привлекая международных партнеров и объединяя усилия на уровне громад и районов», – сказала заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская, которая посетила заведение вместе с представителями ЮНИСЕФ.
Образовательный центр начал свою работу в декабре 2021 года, однако приостановил ее через несколько месяцев — с началом полномасштабного вторжения РФ. В конце 2022-го работу центра возобновили. Сейчас здесь занимаются около 50 детей, которые лечатся в местных больницах.
«В настоящее время в образовательном центре работает семь специалистов: учитель начальных классов, ассистент, воспитатели, методист, практический психолог и заведующий. Также есть учителя-предметники, а именно: математика, украинский язык и литература, английский язык, география, биология и физика», — отметили в ХОВА.
Справка. Цель «Школы супергероев» – обеспечение организации и предоставления лицам, которые получают дошкольное или полное среднее образование и находятся на стационарном лечении, или которым оказывается реабилитационная помощь в соответствующих учреждениях здравоохранения, образовательных услуг в сфере дошкольного и общего среднего образования. С января 2023 по август 2024 года школу в Харькове посетили 714 учеников, там состоялся 9291 урок. В течение сентября-октября текущего учебного года образовательные услуги предоставили 161 ребенку, провели 1253 урока.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, зеленская, Ковальская, лечение, хова, школа, Школа супергероев;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове открыли еще один класс «Школы супергероев» (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 21:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Школе супергероев» в Харькове сейчас с детьми занимаются семь специалистов. Подробнее о социальной услуге, доступной в городе, сообщили в ХОВА".