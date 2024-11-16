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У Харкові відкрили ще один клас “Школи супергероїв” (фото)

Суспільство 21:33   16.11.2024
Оксана Горун
У Харкові відкрили ще один клас “Школи супергероїв” (фото) Фото: пресслужба ХОВА

У “Школі супергероїв” у Харкові зараз із дітьми займаються сім фахівців. Детальніше про соціальну послугу, доступну в місті, повідомили у ХОВА.

16 листопада в “Школі супергероїв”, яка працює на базі Харківської міської лікарні №16, відкрили другий навчальний клас, повідомила пресслужба ХОВА.

“Проєкт реалізується в рамках Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні в межах ініціативи «Без бар’єрів» під патронатом першої леді Олени Зеленської, за підтримки Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та сприяння Харківської обласної військової адміністрації. У перспективі планується створити ще одну «Школу супергероїв» на базі Харківської обласної дитячої клінічної лікарні. Продовжуємо створювати умови для всебічного розвитку дітей Харківської області, залучаючи міжнародних партнерів та об’єднуючи зусилля на рівні громад і районів”, – сказала заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська, яка відвідала заклад разом із представниками ЮНІСЕФ.

Школа супергероїв у Харкові
Фото: пресслужба ХОВА

Освітній центр розпочав свою роботу в грудні 2021 року, проте призупинив її за кілька місяців – із початком повномасштабного вторгнення РФ. Наприкінці 2022-го роботу центру відновили. Нині тут займаються близько 50 дітей, які лікуються в місцевих лікарнях.

Школа супергероїв у Харкові
Фото: пресслужба ХОВА

“На даний час в освітньому центрі працює 7 фахівців: вчитель початкових класів, асистент, вихователі, методист, практичний психолог та завідувач. Також є вчителі-предметники, а саме: математика, українська мова та література, англійська мова, географія, біологія та фізика”, – зазначили у ХОВА.

Школа супергероїв у Харкові
Фото: пресслужба ХОВА

Довідка. Мета “Школи супергероїв” – забезпечення організації та надання особам, які здобувають дошкільну або повну загальну середню освіту та перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога у відповідних закладах охорони здоров’я, освітніх послуг у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти. З січня 2023 до серпня 2024 року школу в Харкові відвідали 714 учнів, там відбувся 9291 урок. Протягом вересня-жовтня поточного навчального року освітні послуги надали 161 дитині, провели 1253 уроки.

Школа супергероїв у Харкові
Фото: пресслужба ХОВА
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 21:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У “Школі супергероїв” у Харкові зараз із дітьми займаються сім фахівців. Детальніше про соціальну послугу, доступну в місті, повідомили в ХОВА".