Сегодня 10 января: какой праздник и день в истории

10 января 2003 года Северная Корея заявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. В 1992-м в Украине ввели в обращение купоно-карбованцы. В 1946-м впервые состоялось заседание Генассамблеи ООН. В 1934-м родился первый Президент Украины Леонид Кравчук. В 1863-м в Лондоне заработал первый в мире метрополитен. В 49 году до н.э. Цезарь пересек Рубикон.

Праздники и памятные даты 10 января

10 января – Всемирный день метро, ​​День сокращения расходов на электроэнергию.

Также сегодня: День своеобразных людей, День спасения орлов, День устриц «Рокфеллер», День благодарности комнатным растениям.

10 января в истории

10 января 49 года до нашей эры Гай Юлий Цезарь с войском пересек реку Рубикон, начав поход в Рим. Подробнее.

10 января 1863 года в Лондоне открылся первый в мире метрополитен. Подробнее.

10 января 1934 года родился Леонид Кравчук – коммунист, ставший последним председателем Верховного Совета УССР и первым Президентом Украины. Подробнее.

10 января 1946 года впервые состоялось заседание Генассамблеи ООН – в Вестминстере в Лондоне. Подробнее.

10 января 1992 года в Украине в обращение ввели купюры, благодаря которым в 1990-е все граждане страны стали миллионерами – купоно-карбованцы, или просто купоны. Подробнее.

10 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Бразилией, Чили и Великобританией.

10 января 2003 года Северная Корея заявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В заявлении, которое распространило официальное информационное агентство КНДР – KCNA, правительство республики настаивало на своих якобы «мирных целях».

«Мы больше не можем оставаться связанными ДНЯО, позволяя посягать на безопасность страны и достоинство нашей нации… Хотя мы выходим из ДНЯО, мы не намерены производить ядерное оружие, и наша ядерная деятельность на этом этапе будет ограничиваться только мирными целями, такими как производство электроэнергии», – говорилось в сообщении.

Сам ДНЯО открыли для подписания еще в 1968 году. Впрочем, КНДР долго воздерживалась от присоединения, пытаясь разработать собственную «ядерку». Известно, что режим Кимов неоднократно обращался за помощью для разработки оружия к СССР, а следом и Китаю. Официально всегда получал отказ. Однако с 1959 года КНДР имела с обеими странами договоры о «сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии». Согласно этим документам, северные корейцы получили технологии из сферы ядерной энергетики. Среди них – от СССР исследовательский ядерный реактор, который, впрочем, не давал возможности для производства плутония. Он заработал в 1965 году. А в 1979-м Северная Корея начала строить второй исследовательский реактор, рудообогатительный завод и завод по изготовлению ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов, или «стержней» для ядерных реакторов).

Учитывая часто откровенные агрессивные заявления КНДР, ее, конечно же, постоянно подозревали в разработках ядерного оружия. Есть версия, что Договор о нераспространении корейцы подписали, чтобы получить доступ к технологиям, которые не могли разработать самостоятельно. Целью было производить плутоний. Договор КНДР подписала в 1985 году, а уже в 1986-м получила от СССР графито-газовый исследовательский реактор. Вероятно, именно на нем наработали имеющийся сейчас у КНДР запас плутония.

В начале 1990-х возникло ожидаемое напряжение между Северной Кореей и МАГАТЭ (Международным агентством по ядерной энергии).

«После того, как в мае 1992 года КНДР представила свой первый доклад к МАГАТЭ согласно Соглашению о гарантиях, начались инспекции. Вскоре после этого появились несоответствия между первоначальным заявлением КНДР и выводами Агентства… Последнее предположило, что у КНДР существует незаявленный плутоний. Для того чтобы найти объяснения выявленным несоответствиям и определить полноту и правильность предоставленной первоначальной декларации, МАГАТЭ запросило доступ к дополнительной информации и к двум местам, которые, вероятно, были связаны с хранением ядерных отходов. Однако КНДР отказала в доступе», — сообщает МАГАТЭ в справке о ядерных гарантиях КНДР.

Следом МАГАТЭ обратилось в Совбез ООН. И Северная Корея впервые объявила о выходе из ДНЯО. Но впоследствии передумала в последний момент. В «подвешенном состоянии» ситуация была в течение 1993-го и начала 1994 года: МАГАТЭ получало от режима Кимов только ограниченную информацию – те не отказывались от договора полностью, но он явно уже никак не гарантировал, что разработка оружия не происходит. МАГАТЭ принимало соответствующие заявления, требовало допуска инспекций, апеллировало к ООН. В результате 13 июня 1994 года КНДР вышла из МАГАТЭ. И здесь в ситуацию вмешались США.

«Кризис середины 1994 года был разряжен визитом бывшего президента Картера в июне 1994 года и последующими переговорами, которые привели к заключению Рамочного соглашения между США и КНДР 21 октября 1994 года», — сообщает МАГАТЭ.

Согласно этому соглашению, США должны были создать для северных корейцев «безопасные» генерирующие мощности – в обмен на прекращение работы и дальнейший демонтаж реакторов, на которых потенциально возможно было производить материалы для ядерного оружия. Однако обещанное так и не построили – из-за противодействия республиканского Конгресса США администрации демократа Билла Клинтона. После прихода к власти Джорджа Буша (в 2001-м) отношения между странами (а соответственно и «антиядерные» договоренности) резко ухудшились.

«К 2002 году Пакистан признал, что Северная Корея получила доступ к ядерным технологиям Пакистана в конце 1990-х годов. Основываясь на доказательствах Пакистана, Ливии и многочисленных заявлениях правительства КНДР, Соединенные Штаты обвинили Северную Корею в несоблюдении требований и приостановили поставки нефти. Позже Северная Корея заявила, что ее публичные признания были намеренно неправильно истолковано. До конца 2002 года Рамочное соглашение было официально отменено. В 2003 году Северная Корея снова объявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия», — пишет англоязычная Википедия.

Уже в 2005 году КНДР признала, что у нее есть ядерное оружие. А 9 октября 2006-го объявила об успешном проведении первого ядерного испытания. В дальнейшем Ким Чен Ир, а вслед за ним сын Ким Чен Ын продолжали «торговаться» с США: то обещая «свернуть» ядерную программу, то наоборот угрожая. Доторговались до ряда пакетов санкций – в том числе от Совбеза ООН. А также до того, что в 2019 году на встречу с Ким Чен Ыном в демилитаризованную зону между двумя Кореями прибыл лично президент США Дональд Трамп.

Он предварительно заявлял про «очень хорошие отношения» с северокорейским диктатором. А приехав, «посмотрел в глаза Ким Чен Ыну», пожал ему руку и даже перешел через демаркационную линию и юридически оказался на территории КНДР (первым и пока что последним из действующих президентов США). Однако ядерное оружие Ким в ответ на эту «трамповскую дипломатию» так и не сложил. А уже через несколько лет присоединился к войне России против Украины, снабжая РФ оружием и даже собственными военными.

Церковный праздник 10 января

10 января чтят память святителя Григория, епископа Нисского. Григорий был младшим братом святителя Василия Великого. В 372 году Василий рукоположил брата в сан епископа города Ниса в Каппадокии. Григорий вместе с братом боролся против арианской ереси. В 376 году по навету ариан его ошибочно обвинили в неправильном употреблении церковного имущества, лишили кафедры и сослали в Анкару. После смерти царя Валента Григорию вернули кафедру. Паства приняла его с радостью. Григорий тяжело переживал смерть своего брата Василия в 379 году. В 381-м святой Григорий был одним из главных деятелей II Вселенского собора, созванного в Константинополе. А затем и последующих константинопольских соборов. Умер, дожив до глубокой старости. Он оставил множество произведений догматического характера, слова и назидания.

Народные приметы

Если погода 10 января ясная, то лето будет жарким и сухим, а весна – ранней.

Если много снега, то хлеба будет много.

Если идет сухой снег, то погода в течение года будет более засушливой. Если мокрый – дождливой.

Что нельзя делать 10 января

Нельзя гадать на будущее.

Нельзя без уважительных причин жаловаться на здоровье.

Нельзя злословить.