Сьогодні 10 січня: яке свято та день в історії

10 січня 2003 року Північна Корея заявила про вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У 1992-му в Україні ввели в обіг купоно-карбованці. У 1946-му вперше відбулося засідання Генасамблеї ООН. У 1934-му народився перший Президент України Леонід Кравчук. У 1863-му в Лондоні запрацював перший у світі метрополітен. У 49 році до н.е. Цезар перетнув Рубікон.

Свята та пам’ятні дати 10 січня

10 січня – Всесвітній день метро, ​​День скорочення витрат на електроенергію.

Також сьогодні: День своєрідних людей, День порятунку орлів, День устриць “Рокфеллер”, День подяки кімнатним рослинам.

10 січня в історії

10 січня 49 року до нашої ери Гай Юлій Цезар із військом перетнув річку Рубікон, розпочавши похід до Риму. Докладніше.

10 січня 1863 року в Лондоні відкрився перший світі метрополітен. Докладніше.

10 січня 1934 року народився Леонід Кравчук – комуніст, який став останнім головою Верховної Ради УРСР та першим Президентом України. Докладніше.

10 січня 1946 року вперше відбулося засідання Генасамблеї ООН – у Вестмінстері в Лондоні. Докладніше.

10 січня 1992 року в Україні в обіг ввели купюри, завдяки яким у 1990-ті усі громадяни країни стали мільйонерами – купоно-карбованці, або просто купони. Докладніше.

10 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією.

10 січня 2003 року Північна Корея заявила про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). У заяві, яку розповсюдило офіційне інформаційне агентство КНДР – KCNA, уряд республіки наполягав на своїх нібито “мирних цілях”.

“Ми більше не можемо залишатися зв’язаними ДНЯЗ, дозволяючи зазіхати на безпеку країни та гідність нашої нації… Хоча ми виходимо з ДНЯЗ, ми не маємо наміру виробляти ядерну зброю, і наша ядерна діяльність на цьому етапі обмежуватиметься лише мирними цілями, такими як виробництво електроенергії”, – говорилося в повідомленні.

Сам ДНЯЗ відкрили для підписання ще в 1968 році. Утім, КНДР довго утримувалась від приєднання, намагаючись розробити власну “ядерку”. Відомо, що режим Кімів неодноразово звертався за допомогою для розробки зброї до СРСР, а потім і Китаю. Офіційно завжди отримував відмову. Проте з 1959 року КНДР мала з обома країнами договори про “співпрацю в галузі мирного використання ядерної енергії”. Згідно з цими документами, північні корейці отримали технології зі сфери ядерної енергетики. Серед них – від СРСР дослідницький ядерний реактор, який, втім, не давав можливості для виробництва плутонію. Він запрацював у 1965 році. А в 1979-му Північна Корея почала будувати другий дослідницький реактор, рудозбагачувальний завод і завод з виготовлення ТВЕЛів (тепловидільних елементів, або “стрижнів” для ядерних реакторів).

З огляду на часто відверті агресивні заяви КНДР її, звичайно ж, постійно підозрювали в розробках ядерної зброї. Існує версія, що Договір про нерозповсюдження корейці підписали, щоб отримати доступ до технологій, які не могли розробити самостійно. Метою було виробляти плутоній. Договір КНДР підписала у 1985 році, а вже у 1986-му отримала від СРСР графіто-газовий дослідницький реактор. Ймовірно, саме на ньому напрацювали запас плутонію, який є зараз у КНДР.

На початку 1990-х виникла очікувана напруга між Північною Кореєю та МАГАТЕ (Міжнародним агентством з ядерної енергії).

“Після того, як у травні 1992 року КНДР представила свою першу доповідь до МАГАТЕ згідно з Угодою про гарантії, почалися інспекції. Незабаром після цього з’явилися невідповідності між початковою заявою КНДР та висновками Агентства… Останнє припустило, що КНДР має незаявлений плутоній. Для того, щоб знайти відповіді щодо виявлених невідповідностей і визначити повноту та правильність наданої початкової декларації, МАГАТЕ запросило доступ до додаткової інформації та до двох місць, які, ймовірно, були пов’язані зі зберіганням ядерних відходів. Однак КНДР відмовила в доступі”, – повідомляє МАГАТЕ у довідці про ядерні гарантії КНДР.

Слідом МАГАТЕ звернулося до Ради безпеки ООН. І Північна Корея вперше оголосила про вихід із ДНЯЗ. Але згодом передумала в останній момент. У “підвішеному стані” ситуація була протягом 1993-го та початку 1994 року: МАГАТЕ отримувало від режиму Кімів лише обмежену інформацію – ті не відмовлялися від договору повністю, але він явно вже ніяк не гарантував, що розробка зброї не відбувається. МАГАТЕ приймало відповідні заяви, вимагало допуску інспекцій, апелювало до ООН. Внаслідок цього 13 червня 1994 року КНДР вийшла з МАГАТЕ. І тут у ситуацію втрутилися США.

“Криза середини 1994 року була розряджена візитом колишнього президента Картера в червні 1994 року та подальшими переговорами, які призвели до укладання Рамкової угоди між США та КНДР 21 жовтня 1994 року”, – повідомляє МАГАТЕ.

Згідно з цією угодою, США мали створити північним корейцям “безпечні” генерувальні потужності – в обмін на припинення роботи та подальший демонтаж реакторів, на яких потенційно можливо було виробляти матеріали для ядерної зброї. Проте обіцяне так і не збудували – через протидію республіканського Конгресу США адміністрації демократа Білла Клінтона. Після приходу до влади Джорджа Буша (у 2001-му) відносини між країнами (а відповідно й “антиядерні” домовленості) різко погіршилися.

“До 2002 року Пакистан визнав, що Північна Корея отримала доступ до ядерних технологій Пакистану наприкінці 1990-х років. Ґрунтуючись на доказах з Пакистану, Лівії та численних заявах уряду КНДР, Сполучені Штати звинуватили Північну Корею в недотриманні вимог і призупинили постачання нафти. Пізніше Північна Корея заявила, що її публічні зізнання були навмисно неправильно витлумачені. До кінця 2002 року Рамкова угода була офіційно скасована. У 2003 році Північна Корея знову оголосила про вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї”, – пише англомовна Вікіпедія.

Вже у 2005 році КНДР визнала, що в неї є ядерна зброя. А 9 жовтня 2006-го оголосила про успішне проведення першого ядерного випробування. Надалі Кім Чен Ір, а слідом його син Кім Чен Ин продовжували “торгуватися” зі США, то обіцяючи “згорнути” ядерну програму, то навпаки погрожуючи. Доторгувалися до низки пакетів санкцій – у тому числі від ООН. А також до того, що у 2019-му на зустріч із Кім Чен Ином у демілітаризовану зону між двома Кореями прибув особисто президент США Дональд Трамп.

Він попередньо заявляв, що має “дуже хороші стосунки” з північнокорейським диктатором. А приїхавши, “заглянув в очі Кім Чен Ину”, потиснув йому руку та навіть перейшов через демаркаційну лінію та юридично опинився на території КНДР (першим і поки останнім із чинних президентів США). Проте ядерну зброю Кім у відповідь на цю “трампівську дипломатію” так і не склав. А вже за кілька років долучився до війни Росії проти України, постачаючи РФ зброю та навіть військових.

Церковне свято 10 січня

10 січня вшановують пам’ять святителя Григорія, єпископа Ниського. Він був молодшим братом святителя Василя Великого. У 372 році Василь висвятив брата в єпископа міста Ниса в Каппадокії. Григорій разом із братом боровся проти аріанської єресі. У 376 році за наклепом аріан його помилково звинуватили у неправильному вживанні церковного майна, позбавили кафедри та заслали до Анкари. Після смерті царя Валента Григорію повернули кафедру. Паства прийняла його з радістю. Григорій тяжко переживав смерть свого брата Василя, який помер у 379 році. У 381 році святий Григорій був одним із головних діячів II Вселенського Собору, скликаного в Константинополі, а потім і наступних константинопольських соборів. Помер, доживши до глибокої старості. Він залишив багато творів догматичного характеру, слова та повчання.

Народні прикмети

Якщо погода 10 січня ясна, то літо буде спекотним і сухим, а весна – ранньою.

Якщо багато снігу, то й хліба буде багато.

Якщо йде сухий сніг, то погода протягом року більше буде посушливою. Якщо мокрий – дощовою.

Що не можна робити 10 січня

Не можна ворожити на майбутнє.

Не можна без поважних причин скаржитися на здоров’я.

Не можна лихословити.