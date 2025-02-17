Live
  • Вт 18.02.2025
  • Харьков  -5°С
  • USD 41.56
  • EUR 43.52

Взрыв в Харькове: силы ПВО сбили БпЛА «Молния», что повреждено

Происшествия 15:27   17.02.2025
Виктория Яковенко
Взрыв в Харькове: силы ПВО сбили БпЛА «Молния», что повреждено Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

После 14:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Известно, что город атаковал БпЛА.

Дополнено в 15:27. По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, в Шевченковском районе города в результате падения обломков вражеского дрона повреждены крыша одного из общежитий и вытяжка. На данный момент информации о пострадавших нет.

Дополнено в 14:24. Над Харьковом силы ПВО ликвидировали вражеский БпЛА «Молния», сообщил предварительные данные глава ХОВА Олег Синегубов.

«Информация об обломках в Шевченковском районе проверяется. На эту минуту — без пострадавших», — отметил Синегубов.

14:17. «Враг ударил по Харькову БпЛА. Детали выясняем», — написал мэр города Игорь Терехов.

Читайте также: Из-за атаки на энергообъекты в Украине – аварийные отключения (обновлено)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
О чем договорились США и РФ в Саудовской Аравии — версия Госдепа (дополнено)
О чем договорились США и РФ в Саудовской Аравии — версия Госдепа (дополнено)
18.02.2025, 15:03
Новости Харькова — главное за 18 февраля: пострадавшие из-за обстрелов, бои
Новости Харькова — главное за 18 февраля: пострадавшие из-за обстрелов, бои
18.02.2025, 14:32
Сколько нашлось желающих подписать новый годовой контракт – данные Минобороны
Сколько нашлось желающих подписать новый годовой контракт – данные Минобороны
18.02.2025, 11:10
Работа в Харькове: жителям предлагают соцпакет и стабильную зарплату, вакансии
Работа в Харькове: жителям предлагают соцпакет и стабильную зарплату, вакансии
17.02.2025, 16:25
В «Хортице» не исключают, что россияне смогут бегать по Осколу на Харьковщине
В «Хортице» не исключают, что россияне смогут бегать по Осколу на Харьковщине
17.02.2025, 20:25
Хотел продать гранаты и пистолет на Харьковщине: что нашли дома у фигуранта
Хотел продать гранаты и пистолет на Харьковщине: что нашли дома у фигуранта
18.02.2025, 15:34

Новости по теме:

19:44
Четверо мужчин пострадали из-за атаки БпЛА на Купянщину: горел грузовик (фото)
15:27
Взрыв в Харькове: силы ПВО сбили БпЛА «Молния», что повреждено
14:44
Летят по видео или координатам: чем отличаются дроны, которыми атакуют Харьков
09:37
Российские дроны сбивали ночью на Харьковщине — Воздушные силы ВСУ
15:29
«Имели массированный удар». Харьковщину за сутки атаковали 30 БпЛА и 16 КАБов

Вы читали новость: «Взрыв в Харькове: силы ПВО сбили БпЛА «Молния», что повреждено»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 15:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 14:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Известно, что город атаковал БпЛА.".