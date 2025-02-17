Взрыв в Харькове: силы ПВО сбили БпЛА «Молния», что повреждено

После 14:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Известно, что город атаковал БпЛА.

Дополнено в 15:27. По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, в Шевченковском районе города в результате падения обломков вражеского дрона повреждены крыша одного из общежитий и вытяжка. На данный момент информации о пострадавших нет.

Дополнено в 14:24. Над Харьковом силы ПВО ликвидировали вражеский БпЛА «Молния», сообщил предварительные данные глава ХОВА Олег Синегубов.

«Информация об обломках в Шевченковском районе проверяется. На эту минуту — без пострадавших», — отметил Синегубов.

14:17. «Враг ударил по Харькову БпЛА. Детали выясняем», — написал мэр города Игорь Терехов.