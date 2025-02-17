Вибух у Харкові: сили ППО збили БпЛА “Молния”, що пошкоджено

Після 14:00 в деяких районах Харкова було чутно вибух. Відомо, що місто атакував БпЛА.

Доповнено о 15:27. За попередньою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, у Шевченківському районі міста внаслідок падіння уламків ворожого дрона пошкоджені дах одного з гуртожитків та витяжка. Наразі інформації про постраждалих немає.

Доповнено о 14:24. Над Харковом сили ППО ліквідували ворожий БпЛА «Молния», повідомив попередні дані голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Інформація про уламки в Шевченківському районі перевіряється. На цю хвилину – без постраждалих», – зазначив Синєгубов.

14:17. «Ворог ударив по Харкову БпЛА. Деталі зʼясовуємо», – написав мер міста Ігор Терехов.