Сегодня 5 апреля: какой день в истории

5 апреля в Украине – День неонатолога. В 1614 году в этот день дочь индейского вождя Покахонтас вышла замуж за английского колониста Джона Рольфа. В 1710-м гетман Пилип Орлик подписал договор со старшиной и украинским казачеством, вошедший в историю как Конституция Пилипа Орлика. В 1792-м президент США Джордж Вашингтон впервые в истории применил президентское вето. В 1815-м началось одно из самых мощных извержений вулканов всех времен. В 1913-м году Нильс Бор завершил статью «О строении атомов и молекул», давшую начало квантовой теории. В 2001-м в Украине приняли Уголовный кодекс. В 2022-м владелец харьковского экопарка Александр Фельдман заявил, что экопарка больше нет, а хищников придется усыпить.

Праздники и памятные даты 5 апреля

5 апреля в Украине – День неонатолога.

В мире – День чистой кармы (отмечают в первую субботу апреля).

Также сегодня: Международный день супа, Международный день битвы подушками и Международный день хождения по огню (оба приходятся на первую субботу апреля), Международный день совести.

5 апреля в истории

5 апреля 1614 года произошло событие, которое многие считают выдумкой мультипликаторов студии «Disney». В этот день дочь индейского вождя Покахонтас вышла замуж за английского колониста Джона Рольфа. Подробнее.

5 апреля 1710 года в Бендерах, бывшей резиденции гетмана Мазепы, уже новый гетман Пилип Орлик подписал договор со старшиной и украинским казачеством, известный как Конституция Пилипа Орлика. Подробнее.

5 апреля 1792 года президент США Джордж Вашингтон впервые в истории применил президентское вето. Он заблокировал закон, предлагавший план разделения мест в Палате представителей (с увеличением мест для представителей северных штатов).

5 апреля 1815 года началось одно из самых мощных извержений вулканов всех времен – «взорвался» вулкан Тамбора на острове Сумбава в нынешней Индонезии. Подробнее.

5 апреля 1913 года датский физик-теоретик Нильс Бор завершил статью «О строении атомов и молекул». Она дала начало квантовой теории. Подробнее.

5 апреля 2001 года Верховная Рада приняла Уголовный кодекс Украины.

5 апреля 2022 года владелец харьковского экопарка Александр Фельдман заявил о том, что экопарка больше нет, а хищников придется усыпить. Подробнее.

Церковный праздник 5 апреля

5 апреля чтят память мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца и других с ними. Подробнее.

Народные приметы

Если 5 апреля гремит гром, то лето будет прохладным.

Если ночью заморозки, а днем тепло, то апрель будет погожим.

Солнечный полдень – к жаркому и сухому лету. А если в полдень небо будет облачным, то летом будут идти дожди.

Что нельзя делать 5 апреля

Нельзя открывать окна.

Нельзя пить алкоголь.