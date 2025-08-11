Live
ДТП на Харьковщине: водитель врезался в гараж

Происшествия 18:08   11.08.2025
Оксана Якушко
ДТП на Харьковщине: водитель врезался в гараж

Машина въехала в гараж в поселке Солоницевка Харьковского района в непогоду, сообщает Нацполиция.

ДТП произошло 11 августа: 57-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в частный гараж.

В результате аварии мужчину зажало в салоне автомобиля.

Спасатели деблокировали пострадавшего, медики госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии. Пассажиров в салоне во время ДТП не было.

Автор: Оксана Якушко
