ДТП на Харьковщине: водитель врезался в гараж
Машина въехала в гараж в поселке Солоницевка Харьковского района в непогоду, сообщает Нацполиция.
ДТП произошло 11 августа: 57-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в частный гараж.
В результате аварии мужчину зажало в салоне автомобиля.
Спасатели деблокировали пострадавшего, медики госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии. Пассажиров в салоне во время ДТП не было.
Читайте также: Терехов вновь созывает депутатов, прошлая сессия была четыре дня назад
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, Нацполиция, солоницевка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ДТП на Харьковщине: водитель врезался в гараж»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 августа 2025 в 18:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Машина въехала в гараж в поселке Солоницевка Харьковского района в непогоду, сообщает Нацполиция.".