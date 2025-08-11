ДТП на Харківщині: водій в’їхав у гараж
Машина врізалася у гараж у селищі Солоницівка Харківського району під час негоди, повідомляє Нацполіція.
ДТП сталася 11 серпня: 57-річний водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням, з’їхав з проїзної частини та врізався у приватний гараж.
Унаслідок аварії чоловіка затиснуло в салоні автівки.
Рятувальники деблокували постраждалого, медики ушпиталили постраждалого у тяжкому стані. Пасажирів у салоні під час ДТП не було.
Читайте також: Терехов знову скликає депутатів, минула сесія була чотири дні тому
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: аварія, ДТП, Нацполиция, солоницевка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ДТП на Харківщині: водій в’їхав у гараж»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2025 в 18:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Машина врізалася у гараж у селищі Солоницівка Харківського району під час негоди, повідомляє Нацполіція.".