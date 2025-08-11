Live
ДТП на Харківщині: водій в’їхав у гараж

Події 18:08   11.08.2025
Оксана Якушко
Машина врізалася у гараж у селищі Солоницівка Харківського району під час негоди, повідомляє Нацполіція.

ДТП сталася 11 серпня: 57-річний водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням, з’їхав з проїзної частини та врізався у приватний гараж.

Унаслідок аварії чоловіка затиснуло в салоні автівки.

Рятувальники деблокували постраждалого, медики ушпиталили постраждалого у тяжкому стані. Пасажирів у салоні під час ДТП не було.

Автор: Оксана Якушко
