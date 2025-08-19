Live
«Видим, как россияне активизировались в районе Липцев» — ОТГВ «Харьков»

Записано 16:14   19.08.2025
Виктория Яковенко
«Видим, как россияне активизировались в районе Липцев» — ОТГВ «Харьков» Скриншот

Ситуация на Южно-Слобожанском направлении остается сложной, сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Олег Сушинский.

Он отметил, что одной из главных целей врага остается Волчанск. Там фиксируют атаки почти каждый день.

«Они (оккупанты – ред.) постоянно проводят ротации и пополнение подразделений, задействованных в штурмах Волчанск. Сейчас там враг использует тактику малых пехотных групп по два-три человека, пытающихся проникать на территорию Агрегатного завода с целью закрепиться. Там не прекращаются обстрелы. Россияне активно используют артиллерию, дроны», – рассказал Сушинский.

Он добавил, что враг пытается растягивать украинскую оборону, поэтому атакует на разных участках.

«Также видим, как россияне активизировались в районе Липцев. Сейчас там ситуация стабильная, враг там был остановлен, продвижения врага нет», — уточнил Сушинский.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Пленного оккупанта «Алтая» будут судить за расстрел воинов в Волчанске

Автор: Виктория Яковенко
