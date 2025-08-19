«Бачимо, як росіяни активізувались в районі Липців» – ОТУВ «Харків»

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку залишається складною, повідомив в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Олег Сушинський.

Він зазначив, що однією з головних цілей ворога залишається Вовчанськ. Там фіксують атаки майже щодня.

«Вони (окупанти – ред.) постійно проводять ротації та поповнення підрозділів, які задіяні у штурмах Вовчанська. Зараз там ворога використовує тактику малих піхотних груп по дві-три людини, які намагаються проникати на територію Агрегатного заводу з метою закріпитися. Там не припиняються обстріли. Росіяни активно використовують артилерію, дрони», – розповів Сушинський.

Він додав, що ворог намагається розтягувати українську оборону, тож атакує на різних ділянках.

«Також бачимо, як росіяни активізувались в районі Липців. Зараз там ситуація стабільна, ворога там було зупинено, просування ворога немає», – уточнив Сушинський.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”