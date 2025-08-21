ОТГВ «Харьков»: ситуация на севере области – сложная
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
О боях и потерях врага на Южно-Слобожанском направлении сообщили в сводке за 21 августа в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 1 авиационный удар с использованием 8 НАР, совершили 109 обстрелов позиций наших войск, из них 59 ударов дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику в нашем направлении. Уничтожены 6 военных агрессора», – пишут СОУ.
За сутки на севере Харьковщины враг потерял 64 единицы техники и вооружения:
▪️артсистему;
▪️десять авто;
▪️48 БпЛА;
▪️четыре единицы спецтехники;
▪️средство РЭБ.
Уничтожено:
▪️80 укрытий для личного состава;
▪️две стартовые площадки для запуска БпЛА;
▪️два места хранения БП.
