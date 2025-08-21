Live
ОТГВ «Харьков»: ситуация на севере области – сложная

Украина 11:47   21.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: ситуация на севере области – сложная Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

О боях и потерях врага на Южно-Слобожанском направлении сообщили в сводке за 21 августа в ОТГВ «Харьков». 

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 1 авиационный удар с использованием 8 НАР, совершили 109 обстрелов позиций наших войск, из них 59 ударов дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику в нашем направлении. Уничтожены 6 военных агрессора», – пишут СОУ.

За сутки на севере Харьковщины враг потерял 64 единицы техники и вооружения:

▪️артсистему;

▪️десять авто;

▪️48 БпЛА;

▪️четыре единицы спецтехники;

▪️средство РЭБ.

Уничтожено:

▪️80 укрытий для личного состава;

▪️две стартовые площадки для запуска БпЛА;

▪️два места хранения БП.

Читайте также: На Купянщине было относительно спокойно – Генштаб сообщил подробности

Автор: Николь Костенко-Лагутина
