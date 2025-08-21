На Купянщине было относительно спокойно – Генштаб сообщил подробности
О боях, которые были на Харьковщине в течение минувших суток, рассказал Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожнском направлении россияне пытались прорваться девять раз в районе Волчанска.
На Купянском – шло всего два боя около Голубовки и Купянска.
«В общей сложности, за прошедшие сутки произошло 167 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив пять ракет, 61 авиационный удар, сбросив при этом 127 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5407 обстрелов, из них 123 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5939 дронов-камикадзе», – добавили в ГШ.
Потери врага на сегодняшний день слудеющие:
