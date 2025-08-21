На Куп’янщині було відносно спокійно – Генштаб повідомив подробиці
Про бої, які були на Харківщині протягом минулої доби, розповів Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожському напрямку росіяни намагалися прорватися дев’ять разів у районі Вовчанська.
На Куп’янському – йшло лише два бої біля Голубівки та Куп’янська.
“Загалом, протягом минулої доби відбулося 167 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 61 авіаційного удару, скинувши при цьому 127 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5407 обстрілів, з них 123 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5939 дронів-камікадзе“, – додали у ГШ.
Втрати ворога на сьогодні наступні:
