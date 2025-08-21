Про просування на півночі від Харкова повідомив ворог – в ISW це спростовують
Нещодавно росіяни почали поширювати інформацію про нібито успішне просування армії РФ у північній частині області, уточнили в Інституті вивчення війни (ISW).
Йдеться про ділянку поблизу Тихого, уточнили аналітики. І додали, що ці дані – фейк. Жодних успіхів у північній частині Харківщини немає.
“19 та 20 серпня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Синельникового та на південному (лівому) березі річки Вовча. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Синельникового”, – пишуть в Інституті вивчення війни.
Також фейковою інформацією виявились і дані росіян про їхні успіхи на півночі від Куп’янська.
“19 та 20 серпня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на захід від Куп’янська поблизу Соболівки; на північний захід від Куп’янська поблизу Мирного; на північ від Куп’янська поблизу Кіндрашівки; на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки, Фиголівки та Кам’янки; та на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки”, – додали експерти.
Також бої точилися і на Борівському напрямку біля Загризового та Ольгівки.
Читайте також: Тривожно на Куп’янщині: чому росіяни можуть прорватися – думка експерта 📹
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Про просування на півночі від Харкова повідомив ворог – в ISW це спростовують»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2025 в 07:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нещодавно росіяни почали поширювати інформацію про нібито успішне просування армії РФ у північній частині області, уточнили в Інституті вивчення війни (ISW).".