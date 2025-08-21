Про просування на півночі від Харкова повідомив ворог – в ISW це спростовують

Нещодавно росіяни почали поширювати інформацію про нібито успішне просування армії РФ у північній частині області, уточнили в Інституті вивчення війни (ISW).

Йдеться про ділянку поблизу Тихого, уточнили аналітики. І додали, що ці дані – фейк. Жодних успіхів у північній частині Харківщини немає.

“19 та 20 серпня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Синельникового та на південному (лівому) березі річки Вовча. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Синельникового”, – пишуть в Інституті вивчення війни.

Також фейковою інформацією виявились і дані росіян про їхні успіхи на півночі від Куп’янська.

“19 та 20 серпня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на захід від Куп’янська поблизу Соболівки; на північний захід від Куп’янська поблизу Мирного; на північ від Куп’янська поблизу Кіндрашівки; на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки, Фиголівки та Кам’янки; та на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки”, – додали експерти.

Також бої точилися і на Борівському напрямку біля Загризового та Ольгівки.